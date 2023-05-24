Джо Роган: «Чак Лидделл создал UFC. Когда он побеждал, то начинал рычать»

Джо Роган считает, что UFC стал популярным благодаря Чаку Лидделлу.

«Чак Лидделл в расцвете сил был гребанным монстром. Он круто держал удар – мог принять в подбородок, а потом пойти на тебя и вмазать. А когда он побеждал, то начинал рычать! Это было безумие.

Он создал UFC. В 2005 году промоушен стал популярным благодаря большому бою между Стефаном Боннером и Форрестом Гриффином. Этот поединок смотрели все. Люди говорили: «Что это такое? Какая дикость». А потом они увидели чемпиона – Чака Лидделла. Этого бешеного зверя», – сказал комментатор UFC Джо Роган в своем подкасте.

Напомним, что Лиделл завершил карьеру в 2010 году. Он выиграл 21 бой и проиграл девять раз.

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