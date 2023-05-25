Ершов – о состоянии Емельяненко: «Надеюсь, ему больше не дадут боев, если такое продолжится»

Теги Александр Емельяненко Бойцовский клуб РЕН ТВ Емельяненко - Ершов Бокс/MMA/UFC

Евгений Ершов считает, что Александру Емельяненко нужно перестать драться.

«Мне единственное, что хотелось ему сказать: «Саша, может хватит? Хочешь, я тебе свой гонорар отдам?» Если с деньгами туго, что-то можно придумать.

Если я увижу такое состояние, то просто буду бегать от него все раунды. Может, буду руку кидать. Очень надеюсь, что если такое продолжится, ему после меня боев не сделают», – сказал Евгений Ершов.

Евгений Ершов и Александр Емельяненко подерутся по правилам ММА 26 мая в главном карде турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Ершов – о состоянии Емельяненко: «Мы все все видим, но Александр говорит, что готов. Человек бы не выходил, понимая, что ему ######»

Хрюнов – о состоянии Александра Емельяненко: «Лучше, чем перед боем с Исмаиловым. Он проходил медкомиссию»

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1 комментарий

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Кирилл Павлюченко
"Говорил я ему, говорил! Кабаки и бабы доведут до цугундера."
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