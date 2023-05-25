Ершов – о состоянии Емельяненко: «Надеюсь, ему больше не дадут боев, если такое продолжится»
Евгений Ершов считает, что Александру Емельяненко нужно перестать драться.
«Мне единственное, что хотелось ему сказать: «Саша, может хватит? Хочешь, я тебе свой гонорар отдам?» Если с деньгами туго, что-то можно придумать.
Если я увижу такое состояние, то просто буду бегать от него все раунды. Может, буду руку кидать. Очень надеюсь, что если такое продолжится, ему после меня боев не сделают», – сказал Евгений Ершов.
Евгений Ершов и Александр Емельяненко подерутся по правилам ММА 26 мая в главном карде турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
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