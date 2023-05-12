Емельяненко – о последних соперниках: «Они только называются блогерами, а боев больше, чем у меня»

Александр Емельяненко ответил на критику подбора соперников.

«Да они только называют себя блогерами. Можно сказать, что я не боец, а борец, всю жизнь боролся, а теперь в бои пошел.

Они хоть и блогеры, но боев у них больше, чем у меня. Плюс из спортзалов не вылезают, химичатся и тренируются», – сказал .

26 мая Емельяненко предстоит бой против блогера Евгения Ершова под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Шлеменко – об Александре Емельяненко: «Он в любом состоянии опасен для простого человека»