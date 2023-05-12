Емельяненко – о последних соперниках: «Они только называются блогерами, а боев больше, чем у меня»
Александр Емельяненко ответил на критику подбора соперников.
«Да они только называют себя блогерами. Можно сказать, что я не боец, а борец, всю жизнь боролся, а теперь в бои пошел.
Они хоть и блогеры, но боев у них больше, чем у меня. Плюс из спортзалов не вылезают, химичатся и тренируются», – сказал Александр Емельяненко.
26 мая Емельяненко предстоит бой против блогера Евгения Ершова под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
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