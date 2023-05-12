Емельяненко – о последних соперниках: «Они только называются блогерами, а боев больше, чем у меня»

Теги Александр Емельяненко Бойцовский клуб РЕН ТВ Емельяненко - Ершов Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко ответил на критику подбора соперников.

«Да они только называют себя блогерами. Можно сказать, что я не боец, а борец, всю жизнь боролся, а теперь в бои пошел.

Они хоть и блогеры, но боев у них больше, чем у меня. Плюс из спортзалов не вылезают, химичатся и тренируются», – сказал Александр Емельяненко.

26 мая Емельяненко предстоит бой против блогера Евгения Ершова под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Шлеменко – об Александре Емельяненко: «Он в любом состоянии опасен для простого человека»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SEVEN_
И вообще вы все ничего не понимаете 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джавез Тилл
Да дело не в том что ты им проигрываешь, а в том что ты бухим и неподготовленным выходишь....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Осипов
АЕ только называется бойцом, разговоров больше чем у блогеров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий