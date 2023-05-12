Александр Емельяненко – о бое с Ершовым: «Не буду его жалеть, оформлю жесткий нокаут»

Теги Александр Емельяненко Бойцовский клуб РЕН ТВ Емельяненко - Ершов Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко уверен в досрочной победе над Евгением Ершовым.

«Это будет нокаут. Жесткий нокаут. Жалеть его я не буду, отпускать. Я буду бить его, пока он не упадет. Если он на меня бросится после боя, получит по зубам еще раз и уснет», – сказал Александр Емельяненко.

26 мая Емельяненко и Ершов подерутся под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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6 комментариев

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Vo_land
Уже сложно воспринимать слова Александра всерьёз
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Иллидан73
Феникс возродится после боя у кб!!!
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Leha Bazanov
Ответ Иллидан73
Феникс возродится после боя у кб!!!
Он сейчас даже и у кб не факт, что победит
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sergoelkukuy
Оформлю нокаут себе))
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Denis0017
Хорош уже, Саня, и так все смеются, много чести не будет вырубить этого клоуна, а проиграешь, так вообще ниже плинтуса упадешь
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