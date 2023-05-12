Александр Емельяненко – о бое с Ершовым: «Не буду его жалеть, оформлю жесткий нокаут»

Александр Емельяненко уверен в досрочной победе над Евгением Ершовым.

«Это будет нокаут. Жесткий нокаут. Жалеть его я не буду, отпускать. Я буду бить его, пока он не упадет. Если он на меня бросится после боя, получит по зубам еще раз и уснет», – сказал .

26 мая Емельяненко и Ершов подерутся под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Емельяненко – о последних соперниках: «Они только называются блогерами, а боев больше, чем у меня»