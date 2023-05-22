Менеджер Емельяненко: «Александру присуща не лучшая черта – недооценка соперника»
Никита Бурчак рассказал о главном недостатке Александра Емельяненко.
«Как это ни странно, Евгений Ершов за последнее время дерется чаще Александра. В этом плане на его стороне перевес. Но Александр значительно опытнее, и при реальном желании не должен его почувствовать.
К сожалению, Александру присуща не лучшая черта – недооценка соперника. В то же время его оппоненты на поединки с ним настраиваются еще лучше, чем на другие встречи. Для них встреча с Емельяненко – это дополнительная мотивация.
Так что этот факт может сыграть злую шутку в контексте этого поединка», – сказал Никита Бурчак.
26 мая Емельяненко подерется с Евгением Ершовым под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Александр Емельяненко – о бое с Ершовым: «Не буду его жалеть, оформлю жесткий нокаут»
Емельяненко – о последних соперниках: «Они только называются блогерами, а боев больше, чем у меня»
1 комментарий