Менеджер Емельяненко: «Александру присуща не лучшая черта – недооценка соперника»

Теги Александр Емельяненко MMA Емельяненко - Ершов Бокс/MMA/UFC

Никита Бурчак рассказал о главном недостатке Александра Емельяненко.

«Как это ни странно, Евгений Ершов за последнее время дерется чаще Александра. В этом плане на его стороне перевес. Но Александр значительно опытнее, и при реальном желании не должен его почувствовать.

К сожалению, Александру присуща не лучшая черта – недооценка соперника. В то же время его оппоненты на поединки с ним настраиваются еще лучше, чем на другие встречи. Для них встреча с Емельяненко – это дополнительная мотивация.

Так что этот факт может сыграть злую шутку в контексте этого поединка», – сказал Никита Бурчак.

26 мая Емельяненко подерется с Евгением Ершовым под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Александр Емельяненко – о бое с Ершовым: «Не буду его жалеть, оформлю жесткий нокаут»

Емельяненко – о последних соперниках: «Они только называются блогерами, а боев больше, чем у меня»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artem klishin
Никита Бурчак эксплуатирует больного человека. какая же клоунада
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий