Оскар Де Ла Хойя: «Хейни победил Лому, как Мейвезер победил меня. Грабеж»
Де Ла Хойя назвал грабежом результат поединка между Василием Ломаченко и Дэвином Хейни.
«Хейни победил Лому, как Мейвезер победил меня. Грабеж», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя.
Напомним, что Дэвин Хейни 21 мая победил единогласным решением судей украинского боксера Василия Ломаченко, защитив титул чемпиона мира в легком весе.
Оскар Де Ла Хойя проиграл судейским решением поединок Флойду Мейвезеру-младшему в 2007 году.
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Оскар выступил куда лучше, чем от него ожидали, но нет, его никто не грабил, Флойд победил уверенно
А вот Кастильо в первом бою с Мэйвезером действительно ограбили, тот бой Флойд проиграл однозначно
В случае с ОДЛХ бред, чистейшая победа Флойда. Это знают все, кто понимает бокс, это знает сам Оскар, в чем он неоднократно признавался. Но иногда продолжает спекулировать на эмоциональных фанатах, ведь многие хейтеры Флойда это подхватывают.