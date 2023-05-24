Оскар Де Ла Хойя: «Хейни победил Лому, как Мейвезер победил меня. Грабеж»

Теги Флойд Мейвезер-младший Оскар Де Ла Хойя Василий Ломаченко бокс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Де Ла Хойя назвал грабежом результат поединка между Василием Ломаченко и Дэвином Хейни.

«Хейни победил Лому, как Мейвезер победил меня. Грабеж», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя.

Напомним, что Дэвин Хейни 21 мая победил единогласным решением судей украинского боксера Василия Ломаченко, защитив титул чемпиона мира в легком весе.

Оскар Де Ла Хойя проиграл судейским решением поединок Флойду Мейвезеру-младшему в 2007 году.

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4 комментария

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johnydorian
На канале "Легендарные бои" есть отличный разбор боя Оскара с Мэем.
Оскар выступил куда лучше, чем от него ожидали, но нет, его никто не грабил, Флойд победил уверенно

А вот Кастильо в первом бою с Мэйвезером действительно ограбили, тот бой Флойд проиграл однозначно
+16
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+16
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London.is.blue
В случае с Ломой грабеж.
В случае с ОДЛХ бред, чистейшая победа Флойда. Это знают все, кто понимает бокс, это знает сам Оскар, в чем он неоднократно признавался. Но иногда продолжает спекулировать на эмоциональных фанатах, ведь многие хейтеры Флойда это подхватывают.
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Руслан З.
Ну стоит сказать что Флойд в бою с Оскаром смотрелся куда увереннее, чем Хейни с Ломаченко. Де ла Хойа проиграл возрасту и грамотному менеджменту соперника, но никак не был ограблен...
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Руслан Ушаков
Ответ johnydorian
На канале "Легендарные бои" есть отличный разбор боя Оскара с Мэем. Оскар выступил куда лучше, чем от него ожидали, но нет, его никто не грабил, Флойд победил уверенно А вот Кастильо в первом бою с Мэйвезером действительно ограбили, тот бой Флойд проиграл однозначно
Спасибо за рекомендацию канала, я обязательно посмотрю. Каждый имеет право на свое мнение, но, возможно, Де Ла Хойя просто переживает за своего соотечественника Ломаченко. В любом случае, бокс - это азартный спорт, и разброс в оценке победы может быть достаточно большим.
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