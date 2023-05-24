Оскар Де Ла Хойя: «Хейни победил Лому, как Мейвезер победил меня. Грабеж»

Де Ла Хойя назвал грабежом результат поединка между Василием Ломаченко и Дэвином Хейни.

«Хейни победил Лому, как Мейвезер победил меня. Грабеж», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя.

Напомним, что Дэвин Хейни 21 мая победил единогласным решением судей украинского боксера Василия Ломаченко, защитив титул чемпиона мира в легком весе.

Оскар Де Ла Хойя проиграл судейским решением поединок Флойду Мейвезеру-младшему в 2007 году.

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