Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев сфотографировался с флагом Казахстана на турнире UAE Warriors с участием казахстанца Рустема Кудайбергенова.

Напомним, Чимаев недавно ответил казахстанскому фанату MMA на вопрос о возможном бое с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым: «Волки кошек не боятся. Казах, не забывай».

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