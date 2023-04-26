Стриклэнд рассказал о пережитом насилии: «Меня били по лицу без причин, кроме измен»

Шон Стриклэнд оставил публикацию о домашнем насилии.

Боец признался, что сталкивался с физическими наказаниями, но не уточнил, о каком периоде его жизни идет речь.

«Я не люблю говорить об этом, но пришло время… Я тоже пережил домашнее насилие... Однажды у меня были довольно жестокие отношения...

Физическое, словесное насилие... Однажды меня ударили несколько раз по лицу. Без причины, кроме всех этих измен...» – написал Шон Стриклэнд в соцсетях.

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