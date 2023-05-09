Джефф Монсон хочет стать депутатом Госдумы: «Я хочу помогать людям в России»

Теги Джефф Монсон Политика Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон намерен избираться в Госдуму.

«Хочу в будущем стать депутатом Госдумы. Я хочу помогать людям в России с их проблемами, решать большие задачи. В Госдуме у меня будет достаточно полномочий, чтобы помогать людям», – сказал Джефф Монсон.

Ранее Монсон подал документы на участие в выборах в законодательный орган Башкортостана.

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13 комментариев

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Иса Умаров
..ляя когда же это закончится?!🤢 уже не смешно
+19
-1
+18
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Алексей Иванов
Он же идейный коммунист,ну и ехал бы на Кубу или в Северную Корею,там бы помогал
+18
-1
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Jeicob Harlon
ездить на народе хочет
+17
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Иса Умаров
Ответ Алексей Иванов
Он же идейный коммунист,ну и ехал бы на Кубу или в Северную Корею,там бы помогал
там же нет кофорта и тех денег как тут. нашел теплое местечко
+6
-1
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жанивар
Помогатор
+3
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+3
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SerVer
Сыты помощью тебе подобных по горло.
+1
0
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Oleg Olegov
Спасибо
Не надо
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Rocco777
Будущая глава КПРФ!!!
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maximus388
Ответ Jeicob Harlon
ездить на народе хочет
Народ вправе сам выбирать себе наездника. Я вот с трудом представляю, какие аргументы может предъявить этот гражданин по-русски толком не разговаривающий, а "хотелок" там на это место будет достаточно. Если же все равно выберут, то мне такой народ не жалко.
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maximus388
Ответ Ilya Pronyashin
А ты - не часть народа? Ты не ответственен как и мы все за полит.ситуацию в стране?!!! Или ты из Латвии пишешь? Тогда не лезь в чужие дела! Пенсионер
Сам спросил, сам ответил, сам же сделал вывод, молодец. Задатки будущего "политика" есть.

Касательно же меня, то естественно я часть народа, я за разницу мнений -- это и есть настоящая политика. Так вот нахожусь внутри, веду наблюдение , буду держать в курсе, когда сочту нужным.
Для незнающих, выборы в Госдуму только в 2026 году, у Монсона еще масса времени выучить для начала язык, на котором разговаривает его электорат, иначе помогать будет сложно, как и коммуницировать внутри парламента.
Сейчас же снеговик подал заявку на участие в предварительном голосовании для участия в выборах в думу Башкортостана. За народ данной республики я никак не могу решать, не лезу в их дела и не несу ответственность, все в их руках.
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Ilya Pronyashin
Хочу выразить свое несогласие и неготовность, НО МОЙ ОТВЕТ НАРУШАЕТ ПРАВИЛА СЕРВИСА СПОРТ. РУ! Цензура, она везде
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путин вовка
Это цирк когда-нибудь закончится?
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