Джефф Монсон хочет стать депутатом Госдумы: «Я хочу помогать людям в России»
Джефф Монсон намерен избираться в Госдуму.
«Хочу в будущем стать депутатом Госдумы. Я хочу помогать людям в России с их проблемами, решать большие задачи. В Госдуме у меня будет достаточно полномочий, чтобы помогать людям», – сказал Джефф Монсон.
Ранее Монсон подал документы на участие в выборах в законодательный орган Башкортостана.
Не надо
Касательно же меня, то естественно я часть народа, я за разницу мнений -- это и есть настоящая политика. Так вот нахожусь внутри, веду наблюдение , буду держать в курсе, когда сочту нужным.
Для незнающих, выборы в Госдуму только в 2026 году, у Монсона еще масса времени выучить для начала язык, на котором разговаривает его электорат, иначе помогать будет сложно, как и коммуницировать внутри парламента.
Сейчас же снеговик подал заявку на участие в предварительном голосовании для участия в выборах в думу Башкортостана. За народ данной республики я никак не могу решать, не лезу в их дела и не несу ответственность, все в их руках.