Джефф Монсон хочет стать депутатом Госдумы: «Я хочу помогать людям в России»

Джефф Монсон намерен избираться в Госдуму.

«Хочу в будущем стать депутатом Госдумы. Я хочу помогать людям в России с их проблемами, решать большие задачи. В Госдуме у меня будет достаточно полномочий, чтобы помогать людям», – сказал Джефф Монсон.

Ранее Монсон подал документы на участие в выборах в законодательный орган Башкортостана.

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