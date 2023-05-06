Джефф Монсон заявил, что больше никогда не вернется в США.

«Я подал все документы. Сейчас жду ответа из посольства США в Стамбуле о времени встречи, чтобы съездить и отдать паспорт. Никогда не вернусь в США», – сказал бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе Джефф Монсон.

Напомним, что в 2018 году Монсон получил российское гражданство.

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