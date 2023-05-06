Джефф Монсон: «Никогда не вернусь в США»

Теги MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон заявил, что больше никогда не вернется в США.

«Я подал все документы. Сейчас жду ответа из посольства США в Стамбуле о времени встречи, чтобы съездить и отдать паспорт. Никогда не вернусь в США», – сказал бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе Джефф Монсон.

Напомним, что в 2018 году Монсон получил российское гражданство.

Монсон подал документы, чтобы стать депутатом парламента Башкортостана от «Единой России»

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10 комментариев

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Bosniec
Он и тут присосался неплохо, как энцефалитный клещ
+30
-8
+22
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Мага осторожный
Кому он нужен в США, это тут псевдопатриоты с ним носятся как с писаной торбой
+13
0
+13
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Fynshy1991
Этот чебупель однажды написал "нет войне" на колоннах Капитолия в Штатах. Сейчас он в России, выступает за продолжение СВО (читай - Война).

Как видно, человек легко готов сменить точку зрения и взгляды, так что эти выкрики "НИКОГДА НЕ ВЕРНУСЬ", через годик другой легко могут превратиться "ПУСТИТЕ ОБРАТНО ПЛИЗ"

Просто к слову, чтоб было понимание, что за личность
+12
0
+12
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Sarumian
Ответ Fynshy1991
Этот чебупель однажды написал "нет войне" на колоннах Капитолия в Штатах. Сейчас он в России, выступает за продолжение СВО (читай - Война). Как видно, человек легко готов сменить точку зрения и взгляды, так что эти выкрики "НИКОГДА НЕ ВЕРНУСЬ", через годик другой легко могут превратиться "ПУСТИТЕ ОБРАТНО ПЛИЗ" Просто к слову, чтоб было понимание, что за личность
Но от гражданства США пока не отказался.
Типичный рашен пэтриот.
+4
0
+4
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Kanan Jarrus
повезло сша
+8
-5
+3
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Sobachkin
Тебя там и не ждут
+5
-3
+2
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dreamstep
Понятно не отдаст, тут теплое место депутата и пример типа что американец любит Россию.
+4
-4
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Sarumian
Неуловимый Джо.
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