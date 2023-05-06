Джефф Монсон: «Никогда не вернусь в США»
Джефф Монсон заявил, что больше никогда не вернется в США.
«Я подал все документы. Сейчас жду ответа из посольства США в Стамбуле о времени встречи, чтобы съездить и отдать паспорт. Никогда не вернусь в США», – сказал бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе Джефф Монсон.
Напомним, что в 2018 году Монсон получил российское гражданство.
Монсон подал документы, чтобы стать депутатом парламента Башкортостана от «Единой России»
Джефф Монсон: «Отстранение от международных соревнований приводит к снижению интереса к спорту в стране»
Как видно, человек легко готов сменить точку зрения и взгляды, так что эти выкрики "НИКОГДА НЕ ВЕРНУСЬ", через годик другой легко могут превратиться "ПУСТИТЕ ОБРАТНО ПЛИЗ"
Просто к слову, чтоб было понимание, что за личность
Типичный рашен пэтриот.