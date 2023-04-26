Монсон хочет помогать бездомным и сиротам после избрания в парламент Башкортостана

Джефф Монсон хочет заниматься социальными программами в парламенте Башкортостана.

Бывший боец ММА заявил, что планирует помогать бездомным и открывать спортивные школы для детей.

«Я был спортсменом очень долгое время. Теперь мне пора сосредоточиться на том, чтобы помогать другим, а не самому себе.

С помощью главы Башкортостана Радия Хабирова я открыл 27 бесплатных детских спортивных школ в Башкортостане.

Я планирую открыть их более сотни по всему Башкортостану. Как депутат, я бы особенно занимался социальными программами – открытием центров помощи бездомным, работой с детскими домами и, конечно, спортом для детей», – сказал Джефф Монсон.

Джефф Монсон: «Хочу быть депутатом, потому что это дает возможность помогать людям»

Монсон подал документы, чтобы стать депутатом парламента Башкортостана от «Единой России»