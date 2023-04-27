Джефф Монсон: «Отстранение от международных соревнований приводит к снижению интереса к спорту в стране»

Джефф Монсон высказался об отстранении российских атлетов от международных соревнований.

«Отстранение от международных соревнований – очень серьезный вопрос. Это не только мешает российским спортсменам выступать за границей, но и делает так, что молодые атлеты теперь не имеют возможности увидеть своих любимых спортсменов, представляющих Россию на крупных соревнованиях.

Это, в свою очередь, приводит к снижению интереса к спорту в стране. Думаю, все последствия отстранения российских спортсменов еще только предстоит определить.

Для власти сейчас особенно важно продвигать молодежный спорт, сделать спорт доступным для всех и проводить местные соревнования, чтобы эти молодые спортсмены чувствовали себя особенными», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

Монсон хочет помогать бездомным и сиротам после избрания в парламент Башкортостана

Джефф Монсон: «Хочу быть депутатом, потому что это дает возможность помогать людям»