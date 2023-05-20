Конор – о переходе Нганну в PFL: «С кем он собирается драться? Там никого нет»

Теги UFC MMA PFL / WSOF Конор Макгрегор Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор считает, что Фрэнсису Нганну не с кем драться в PFL.

«В первую очередь я рад за Фрэнсиса. Для него все по-честному. Он сделал свое дело. Но мне все еще кажется, что ему следовало договориться с UFC. 

С кем он собирается драться? С кем он собирается драться, чтобы привлечь внимание широкой публики? Там никого нет. Я не могу даже представить ни один поединок, который принесет успех», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Фрэнсис Нганну выступал в UFC с 2015 года. В январе-2022 он защитил титул в тяжелом весе против Сирила Гана, а через год покинул промоушен.

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11 комментариев

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Pronger
Видимо Конор трезвый, все по факту сказал
+21
-1
+20
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as009595@icloud.com
Ну как с кем? Щас Федор возьмет и вернется и будет биться за звание лучшего тяжа, за два ляма можно быстро улететь в нокаут
+5
0
+5
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NiKKusya
Ответ Саламбек Алаев
Ну там гарантирован гонорар его соперницу 2 млн долларов . Найдется вне юфс тяж с именем для такого гонорар
Кто конкретно? Вне ЮФС лучшие бойцы - Бэйдер, Васселл и Молдавский, они все в Беллаторе, и навряд ли им Коккер разрешит в ПФЛ драться, да и не соперники они Нганну в принципе. Вне ЮФС и Беллатора - лучший Делия наверное, который как раз в ПФЛ - такое себе имя.
+3
0
+3
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Чигорин
А действительно, на что расчёт ? На то, что лучшие имена из ЮФС рванут в ПФЛ за гонораром 2млн ? А если не рванут ? Кому в ПФЛ платить 2 млн ?
+2
0
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Чигорин
Ответ jwbmwbqvih
Не) расчет на то,что сейчас,после того как он выбил гонорар в 2 мильона для соперников с ним будут хотеть биться все и он подзаработает деньжат. Не зря же его гонорар не объявили.
Так, а кто - все ? Парни из ЮФС(и Белатор) связаны своими контрактами, а больше нет таких имён , кому платить 2 млн Нет, ну можно конечно их заплатить ноунейму, или записному середнячку, только в чём изюм для ПФЛ ? Для них бой будет убыточным. Афиша "Нганну против Васи Батарейкина" никого не впечатлит, денег не будет...
+1
0
+1
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Саламбек Алаев
Ну там гарантирован гонорар его соперницу 2 млн долларов . Найдется вне юфс тяж с именем для такого гонорар
+2
-2
0
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Костя67
Ответ NiKKusya
Кто конкретно? Вне ЮФС лучшие бойцы - Бэйдер, Васселл и Молдавский, они все в Беллаторе, и навряд ли им Коккер разрешит в ПФЛ драться, да и не соперники они Нганну в принципе. Вне ЮФС и Беллатора - лучший Делия наверное, который как раз в ПФЛ - такое себе имя.
Говорят PFL поглотит Беллатор в этом году, правда это особо не меняет ситуацию в тяжёлом весе)
0
0
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