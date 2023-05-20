Конор – о переходе Нганну в PFL: «С кем он собирается драться? Там никого нет»

Конор Макгрегор считает, что Фрэнсису Нганну не с кем драться в PFL.

«В первую очередь я рад за Фрэнсиса. Для него все по-честному. Он сделал свое дело. Но мне все еще кажется, что ему следовало договориться с UFC.

С кем он собирается драться? С кем он собирается драться, чтобы привлечь внимание широкой публики? Там никого нет. Я не могу даже представить ни один поединок, который принесет успех», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

выступал в UFC с 2015 года. В январе-2022 он защитил титул в тяжелом весе против Сирила Гана, а через год покинул промоушен.

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