Представитель USADA: «Макгрегор будет тестироваться как минимум шесть месяцев и должен предоставить две отрицательные пробы»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Представитель USADA подтвердил, что Макгрегор вернется в антидопинговую программу UFC.

«Мы недавно были в прямом контакте с Конором Макгрегором и ожидаем немедленного получения его документов о возвращении в пул тестирования USADA. Как и другие возвращающиеся спортсмены, согласно антидопинговой политике UFC, Макгрегор будет тестироваться в течение как минимум шести месяцев и должен предоставить не менее двух отрицательных проб, прежде чем ему разрешат участвовать в соревнованиях», – говорится в заявлении.

Конор Макгрегор – тренер на TUF 31. Ожидается, что он подерется с тренером второй команды Майклом Чендлером, хотя дата боя не объявлялась.

Последний раз Конор дрался в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье в первом раунде.

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2 комментария

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Рус Киссенжер
да он ходить не сможет за шесть месяцев без допинга. на каляске привезут на последний анализ.
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