Немков – о возможном турнире против ACA: «У нас тут есть допинг-контроль, а в ACA нет. А химичат сейчас ребята будь здоров»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе считает невозможным турнир между его промоушеном и ACA без допинг-контроля.

«Смысл есть, но главное – чтобы все бойцы были в равных условиях. У нас тут есть допинг-контроль, а в ACA нет.

А химичат сейчас ребята будь здоров. Надо уравнять условия и тогда можно будет подраться», – сказал Немков.

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