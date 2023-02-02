Немков – о возможном турнире против ACA: «У нас тут есть допинг-контроль, а в ACA нет. А химичат сейчас ребята будь здоров»
Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков считает невозможным турнир между его промоушеном и ACA без допинг-контроля.
«Смысл есть, но главное – чтобы все бойцы были в равных условиях. У нас тут есть допинг-контроль, а в ACA нет.
А химичат сейчас ребята будь здоров. Надо уравнять условия и тогда можно будет подраться», – сказал Немков.
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