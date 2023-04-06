Чемпион Bellator Вадим Немков отказался от контракта с UFC

Теги UFC Федор Емельяненко Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков отказался от контракта с UFC.

«Было ли предложение от UFC? Было примерное понимание. Они предложили кое-что, но это меньше, чем в Bellator. Мы поговорили с командой, с Федором Емельяненко и решили остаться», – заявил Немков.

В 2022 году Немков выиграл Гран-при Bellator в полутяжелом весе, призовой фонд соревнований составил $1 млн. Боец представляет команду «Fedor Team», которую основал Федор Емельяненко.

Ближайший поединок Немков проведет против кубинца Йоэля Ромеро 17 июня в США. 

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45 комментариев

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Посторонним В
Ответ Рома Политов
Больше бы заработал на рекламе, а если бы хорошо проявил себя, то следующий контракт был бы гораздо больше чем сейчас в беллаторе
Какая реклама, в ГАС личных спонсоров запретили рекламировать, только спонсоров самого ГАС. Давно ещё бойцы возмущались, у кого были хорошие контракты с личными спонсорами заключены. По факту Дана их не плохого заработка лишил
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Посторонним В
Ответ Комнатный Герой💪
Когда то, в далёком 2009 году Фёдор отказал UFC, а Дана Уайт сказал потом: - этот парень Фёдор в одном ударе от того, чтобы стоить ноль. Держу пари, что они хотели бы сесть в машину времени, вернуться в прошлое, вновь оказаться в той комнате и осуществить сделку. Я уверен что этот контракт и сейчас преследует его, когда он лежит ночью в кровати. Но теперь это невозможно, все кончено! — сказал Уайт. После этого Федю и вправду жестко отмудохали три раза подряд!!! Сегодня Немков тоже ссылается на какой то бред, и отказывает самой крутой и популярной лиге в Мире! У этих Фёдор-тимовцев то деньги НЕ главное, то Беллатор больше платит и я поэтому я здесь🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Потом ещё что то вякают на UFC, позорники
В принципе для человека с таким юзернеймом ты пишешь ровно то, что и должен 🤣🤣🤣
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Посторонним В
Ответ Рома Политов
Мне кажется дело в допинг контроле, потому что ну очень глупо отказываться от чуть меньшено контракта в Ufc, потому что выступление в UFC это совсем другой уровень известности, совсем другие рекламные предложения, а если на первом контракте хорошо проявить себя, то можно получать гораздо больше чем беллаторе. Плюс если что-то не пойдёт, то всегда можно уйти в лигу попроще уже как бывший боец UFC
Допинг контроль видимо только к Вадиму применяться будет, а его противники будут нахимичены, раз он его боится, так что ли?
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Посторонним В
Ответ B-a-r-c-e-l-o-n-a
Сидеть на химке и бить мешков выгоднее видимо.
Лол, а соперники на грече сидят? 🤣
Мешки это бывшие топовые бойцы ГАС, так что ли?
Быть чемпиком и получать чемпионские гонорары, конечно, выгоднее, чем идти в другую организацию и попробовать забрать пояс там. Тут-то он уже есть 😁
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Комнатный Герой💪
Ответ Новый Орлеан
Нет, комнатный герой, который за свои слова ответить не может.
Кто виноват что Федю отмудохали? Кто виноват что Федя спину там не проконтролировал или сгорел???
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Новый Орлеан
Ответ Комнатный Герой💪
А кто виноват что Федю отмудохали? Кто виноват что Федя спину там не проконтролировал или сгорел??? Хендо виноват?
Нет, комнатный герой, который за свои слова ответить не может.
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Комнатный Герой💪
Ответ Новый Орлеан
Ну как не сходится? Ты пишешь что Федю отмудохали. И тут же пишешь что он виноват, что то-то не проконтролировал. Когда мудохают, то ты думаешь только о том как бы выжить. У Феди такое было только с Бигфутом. Значит ты - дважды соврамши. Ну и да, ты - хейтер Феди.
А кто виноват что Федю отмудохали? Кто виноват что Федя спину там не проконтролировал или сгорел??? Хендо виноват?
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Новый Орлеан
Ответ Комнатный Герой💪
Даже если по твоей логике думать, всё равно не сходится🤦‍♂️ Кто сгорел - Федя сгорел! Кто спину не проконтролировал? Ты САМ пишешь что именно Федя НЕ проконтролировал!!! А кто в этом виноват? Федя горит, не контролирует а я виноват да? Может Хендо виноват? Может Хендо наоборот должен был Феде массаж сделать на спину??? Ты совсем дурачёк что ли? Как вообще можно рассуждать таким образом?🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Ну как не сходится? Ты пишешь что Федю отмудохали. И тут же пишешь что он виноват, что то-то не проконтролировал. Когда мудохают, то ты думаешь только о том как бы выжить. У Феди такое было только с Бигфутом. Значит ты - дважды соврамши. Ну и да, ты - хейтер Феди.
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Комнатный Герой💪
Ответ Новый Орлеан
Всё-таки ты комнатный герой. Вердуму Федя сгорел из-за собственного апломба. Утверждающий обратное либо - хейтер, либо - дилетант. С Хендо Фёдор не проконтролировал спину. Напомню что до этого эпизода как раз Федя его мудохал. Делаем вывод что ты - хейтер Ласт имперора.
Даже если по твоей логике думать, всё равно не сходится🤦‍♂️ Кто сгорел - Федя сгорел! Кто спину не проконтролировал? Ты САМ пишешь что именно Федя НЕ проконтролировал!!! А кто в этом виноват? Федя горит, не контролирует а я виноват да? Может Хендо виноват? Может Хендо наоборот должен был Феде массаж сделать на спину??? Ты совсем дурачёк что ли? Как вообще можно рассуждать таким образом?🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Новый Орлеан
Ответ Комнатный Герой💪
Поражение Вердуму было абсолютно бесспорным! Не было никакой случайности! Вердум поймал его в треугольник и придушил, и сам Федя постучал! А Хендо вообще средневес по сути, отмудохал Федю как щенка, хотя Хендо ещё и старше лет на 6! В первом же раунде! О чём ты пытаешься спорить, смотри правде в глаза, не умничай😂
Всё-таки ты комнатный герой. Вердуму Федя сгорел из-за собственного апломба. Утверждающий обратное либо - хейтер, либо - дилетант. С Хендо Фёдор не проконтролировал спину. Напомню что до этого эпизода как раз Федя его мудохал. Делаем вывод что ты - хейтер Ласт имперора.
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Роман Князефф
Ответ каток Третьяка
да, но это не меняет того факта, что он лысый жлоб, который делает такие предложения... ещё бы понятно было бы дать такие же деньги как в белаторе, но давать ниже? что это?
Хозяин барин делает так как считает нужным. На спортсе была статья про дану. Почитайте и поймете кто он такой. ..
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каток Третьяка
Ответ Роман Князефф
Ну так этот лысый жлоб помимо того что рулит конторой, он ее и создал с нуля . Так что имеет право поступать так как посчитает. ..
да, но это не меняет того факта, что он лысый жлоб, который делает такие предложения... ещё бы понятно было бы дать такие же деньги как в белаторе, но давать ниже? что это?
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Комнатный Герой💪
Ответ Новый Орлеан
Жёстко? Только поражение от Бигфута жёсткое. С Вердумом и Хендо Фёдор по сути случайно проиграл.
Поражение Вердуму было абсолютно бесспорным! Не было никакой случайности! Вердум поймал его в треугольник и придушил, и сам Федя постучал! А Хендо вообще средневес по сути, отмудохал Федю как щенка, хотя Хендо ещё и старше лет на 6! В первом же раунде! О чём ты пытаешься спорить, смотри правде в глаза, не умничай😂
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Новый Орлеан
Ответ Комнатный Герой💪
Когда то, в далёком 2009 году Фёдор отказал UFC, а Дана Уайт сказал потом: - этот парень Фёдор в одном ударе от того, чтобы стоить ноль. Держу пари, что они хотели бы сесть в машину времени, вернуться в прошлое, вновь оказаться в той комнате и осуществить сделку. Я уверен что этот контракт и сейчас преследует его, когда он лежит ночью в кровати. Но теперь это невозможно, все кончено! — сказал Уайт. После этого Федю и вправду жестко отмудохали три раза подряд!!! Сегодня Немков тоже ссылается на какой то бред, и отказывает самой крутой и популярной лиге в Мире! У этих Фёдор-тимовцев то деньги НЕ главное, то Беллатор больше платит и я поэтому я здесь🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Потом ещё что то вякают на UFC, позорники
Жёстко? Только поражение от Бигфута жёсткое. С Вердумом и Хендо Фёдор по сути случайно проиграл.
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Barabakan
Ответ каток Третьяка
все кто пишет что жаль, вы просто эгоисты. белатор даёт больше, вопрос закрыт... юфс со своими судейскими сливами и лысым жлобом могут идти лесом
Верно.
- Беллатор платит больше
- Контракт не исключительный (можно в других соревнованиях участвовать)
- Слабее допинг-контроль
Можно что угодно говорить, но спортсмен рискует своим здоровьем и сам вправе решать где выступать.
Значит ему комфортнее в Беллатор.
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Роман Князефф
Ответ каток Третьяка
потому что лысый жлоб рулит конторой
Ну так этот лысый жлоб помимо того что рулит конторой, он ее и создал с нуля . Так что имеет право поступать так как посчитает. ..
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ОклаКонь
Ответ Рома Политов
Больше бы заработал на рекламе, а если бы хорошо проявил себя, то следующий контракт был бы гораздо больше чем сейчас в беллаторе
Немков и реклама? серьёзно?
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Николай Антонович
На наф нужен этот юфс ему, Белик тоже очень популярен
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vulturecrow
Ответ melmi
Жаль, но тут он звезда , а в UFC пришлось бы заново выстраивать карьеру , и учитывая оппонентов , то не факт что вышел бы на чемпионский пояс
Bellator становится всё популярнее, так что Немков в правильном месте. на фиг Дана и UFC не нужны. слишком часто подстраивают нужные результаты.
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Sobachkin
Ответ Said Saidov
Если не ошибаюсь Чендлеру после перехода сразу титульный дали. Почему бы и тут этим не заинтересовать?
Чендлер медийный, а этот...
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Sobachkin
Драться с пенсионерам и сбитыми летчиками интереснее, чем с топами. Ну и Федя обижен на Дану. В чем проблема пару боев провести, показать себя, на микрофоне активным быть, а потом получить жирный чек
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Николай Васильков
По конспектам последнего стрингинатора)
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Сидеть на химке и бить мешков выгоднее видимо.
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Костя Петров
Ответ Said Saidov
Если не ошибаюсь Чендлеру после перехода сразу титульный дали. Почему бы и тут этим не заинтересовать?
Вадим не американец
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lexx_sharingan
Потратил время, по тегам поискал новости. Всё логично, Вадим никогда не изъявлял большого желания перейти в лигу №1. Всегда говорил, что его интересуют условия контракта, и что будет работать там, где эти условия лучше.
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