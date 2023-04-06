Чемпион Bellator Вадим Немков отказался от контракта с UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков отказался от контракта с UFC.

«Было ли предложение от UFC? Было примерное понимание. Они предложили кое-что, но это меньше, чем в Bellator. Мы поговорили с командой, с Федором Емельяненко и решили остаться», – заявил Немков.

В 2022 году Немков выиграл Гран-при Bellator в полутяжелом весе, призовой фонд соревнований составил $1 млн. Боец представляет команду «Fedor Team», которую основал Федор Емельяненко.

Ближайший поединок Немков проведет против кубинца Йоэля Ромеро 17 июня в США.