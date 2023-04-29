Шон О’Мэлли: «Чуваки, вы видели голову Конора? Это из-за добавок?»

Шон О’Мэлли считает, что голова Конора Макгрегора увеличилась из-за употребления добавок.

«Чуваки, вы видели голову Конора? Она становится все больше с каждым месяцем…

Послушайте, я никогда не видел, чтобы кто-то так сильно менялся. С тех пор как он подрался с Жозе Альдо в полулегком весе, он сильно преобразился. Это немыслимо. Его голова выглядит невероятно огромной. Это произошло из-за пищевых добавок? Безумие», – сказал второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

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