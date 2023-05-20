Вячеслав Борщев: «Продержался бы я пять раундов с Махачевым? Если бы пять месяцев готовился в Дагестане, то может быть»

Боец UFC Вячеслав Борщев высказался о потенциальном поединке с Исламом Махачевым.

– Если тебе дать пять месяцев на подготовку, смог бы ты продержаться пять раундов с ?

– Ну в смысле продержаться? Понимаете, в этой игре нельзя так размышлять вообще. Я должен быть уверен, что завтра побью Джона Джонса. Вот выскочу и побью (смеется). По-другому никак в этой игре. Но если брать объективно, пять месяцев... Ну если в Дагестане буду готовиться, то может быть, тогда да (смеется).

– Многие сравнивают Хабиба и Ислама, задам вопрос с такого угла. тебе было не избежать уличной драки и нужно было бы выбрать с кем драться – Хабибом или Махачевым – кого бы выбрал?

– Ислам, может быть, более искусный боец – он и в стойке красиво дерется и поразнообразнее в сабмишенах. Но не знаю... Лично мне, не в обиду Исламу, Хабиб кажется чуть более доминирующим. Его победы никогда не вызывали вопросов, он всех стирал в порошок. Может быть, ментально пожестче, готовился получше... Хабиб более уверенный, – сказал боец в легком весе Вячеслав Борщев.

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