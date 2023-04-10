21 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 294.

По информации экс-бойца UFC Чейла Соннена, в главном событии выступит . Он подерется с победителем пары – .

Соглавным событием станет бой в среднем весе между и .

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