Бой Махачева возглавит UFC 294 в октябре, Чимаев и Коста подерутся в соглавном событии (Чейл Соннен)
21 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 294.
По информации экс-бойца UFC Чейла Соннена, в главном событии выступит Ислам Махачев. Он подерется с победителем пары Чарльз Оливейра – Бенеил Дариуш.
Соглавным событием станет бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой.
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