Бой Махачева возглавит UFC 294 в октябре, Чимаев и Коста подерутся в соглавном событии (Чейл Соннен)

Теги UFC MMA Ислам Махачев Пауло Коста Чарльз Оливейра Хамзат Чимаев Бенеил Дариуш UFC 294 Бокс/MMA/UFC

21 октября в Абу-Даби пройдет турнир UFC 294.

По информации экс-бойца UFC Чейла Соннена, в главном событии выступит Ислам Махачев. Он подерется с победителем пары Чарльз ОливейраБенеил Дариуш.

Соглавным событием станет бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой.

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4 комментария

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Гекдениз Кардениз
Ответ Epicman
Успеют подготовиться до октября? Так часто нельзя, наверное, драться?
раз в год самое то , а лучше раз в 5 лет . Прошли те времена олдскульные когда зарубы постоянно были , потом еще всякие чудилы говорили что бойцы прайда не конкурентны Юфси , так там у них за год боев сколько у многих за всю карьеру в юфс не наберется , тот же Вандерлей Силва был мясорубкой ходячей который умудрялся помимо своей весовой еще и супертяжей напрягать) а тут Махачев природно должен в более высокой весовой драться , а за счет хытрости дагестанской народной сушится так что с лилипутом Волкановски дерется еще и огребает как это было в 5 раунде где Волк им весь канвас протер
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Montreal
Летом номерных турниров не будет ?!
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Konstantin PaZITIFFF
Ответ Epicman
Успеют подготовиться до октября? Так часто нельзя, наверное, драться?
Врятли успеют. Скорее всего перенесут.
+1
-4
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Epicman
Успеют подготовиться до октября? Так часто нельзя, наверное, драться?
+10
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