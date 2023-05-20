Майкл Чендлер: «С удовольствием вышел бы на бой с Махачевым»

Майкл Чендлер хочет провести бой против Ислама Махачева.

«Я никогда не говорю «никогда» и никогда не скажу, что этого заслуживаю, но не удивлюсь, если это [титульный бой в случае победы над ] может произойти, потому что UFC знает, что такое хороший бизнес.

Они знают, что главное – это внимание, большие имена, большие бои. Особенно если я покончу с Конором так, как хочу – в доминирующей манере. Это вполне может быть в планах, и я бы с удовольствием вышел на бой с Исламом [Махачевым] или с тем, у кого будет титул в тот момент», – сказал боец легкого веса UFC Майкл Чендлер.

– действующий чемпион легкого дивизиона. В 2021 году Чендлер дрался за пояс против Чарльза Оливейры, но проиграл техническим нокаутом.

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