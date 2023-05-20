Майкл Чендлер: «С удовольствием вышел бы на бой с Махачевым»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Ислам Махачев Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер хочет провести бой против Ислама Махачева.

«Я никогда не говорю «никогда» и никогда не скажу, что этого заслуживаю, но не удивлюсь, если это [титульный бой в случае победы над Конором Макгрегором] может произойти, потому что UFC знает, что такое хороший бизнес.

Они знают, что главное – это внимание, большие имена, большие бои. Особенно если я покончу с Конором так, как хочу – в доминирующей манере. Это вполне может быть в планах, и я бы с удовольствием вышел на бой с Исламом [Махачевым] или с тем, у кого будет титул в тот момент», – сказал боец легкого веса UFC Майкл Чендлер.

Ислам Махачев – действующий чемпион легкого дивизиона. В 2021 году Чендлер дрался за пояс против Чарльза Оливейры, но проиграл техническим нокаутом.

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5 комментариев

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Ват-сон
как быстро все меняется, то никто не хотел драться с Махачевым, сейчас все хотят
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Мисматч
Легкие деньги для ислама
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Гусейн Магомедрасулов
Сколько разговоров было с его стороны, о незаслуженности титульника для Махачева. Махачев свой шанс использовал, в отличии от Чендлера, который от всех топов отлетел
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Игорь Пичугин
Показал бы свою американскую борьбу? Видели которую против Порье. (При всём уважении к Майклу)
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Murad995
Не знаю что случилось с Чендлером но он в последнем бою показал что с него все (так болел за него)
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