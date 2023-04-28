Конор – Холлоуэю: «Я никогда не уйду на пенсию, так что мы точно подеремся, парень»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Макс Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор согласился на бой с Максом Холлоуэйем.

Ранее экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй заявил, что хочет поединок с Конором Макгрегором.

«Я бы с удовольствием сразился с Конором. Я был единственным парнем, который согласился драться с ним в 145-фунтовом весе», – написал Холлоуэй.

Спустя несколько часов ирландец ответил:

«Я никогда не уйду на пенсию, так что мы точно подеремся, парень».

Первый поединок между Холлоуэйем и Конором Макгрегором состоялся в августе 2013 года. Макгрегор победил единогласным решением судей.

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