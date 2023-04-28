Конор – Холлоуэю: «Я никогда не уйду на пенсию, так что мы точно подеремся, парень»
Конор Макгрегор согласился на бой с Максом Холлоуэйем.
Ранее экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй заявил, что хочет поединок с Конором Макгрегором.
«Я бы с удовольствием сразился с Конором. Я был единственным парнем, который согласился драться с ним в 145-фунтовом весе», – написал Холлоуэй.
Спустя несколько часов ирландец ответил:
«Я никогда не уйду на пенсию, так что мы точно подеремся, парень».
Первый поединок между Холлоуэйем и Конором Макгрегором состоялся в августе 2013 года. Макгрегор победил единогласным решением судей.
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