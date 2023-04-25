Макс Холлоуэй открыт к реваншу с Конором: «Фанаты были бы в восторге»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Макс Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

Макс Холлоуэй рассказал о желании подраться с Конором Макгрегором.

«Это был бы очень интересный поединок. Непредсказуемый, ведь мы с ним сильно изменились. Я думаю, что фанаты были бы в восторге. Многие болельщики давно хотят это увидеть.

Если честно, мне плевать на весовую категорию. Я готов подраться с ним в любом весе», – сказал боец UFC Макс Холлоуэй.

Первый поединок между Холлоуэем и Конором Макгрегором состоялся в августе-2013. Макгрегор победил единогласным решением судей.

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8 комментариев

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Muhammad Juraev
Конор сейчас не очень, но в своё время с лёгкостью деклассировал таких топов как Макс!
Всё же Конор был особенным бойцом!
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+7
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Muhammad Juraev
Ответ ML26
Тогда Макс был сырым проспектом, а не топом
Но Конор его съел!
Как с ребёнком справился
+7
-1
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whyusoserious?
Единственная причина этого боя - кэш.
Между ребятами пропасть в 2 весовых))
+6
-1
+5
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Игорь Южный
Ответ Muhammad Juraev
Конор сейчас не очень, но в своё время с лёгкостью деклассировал таких топов как Макс! Всё же Конор был особенным бойцом!
Жаль, что после того, как его деклассировал Хабиб, он не взял себя в руки, чтобы отомстить, а просто поехал кукухой на левом хайпе и бабосах.
+4
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КруглыйКвадрат
Макс, надо будет набрать килограммов двадцать примерно, может и больше
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artem klishin
в полусреднем дерись
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Сергей Карачун
Кто как не Макс, заслужил подраться с Конором, именно он заслуживает этих лёгких денег
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ML26
Ответ Muhammad Juraev
Конор сейчас не очень, но в своё время с лёгкостью деклассировал таких топов как Макс! Всё же Конор был особенным бойцом!
Тогда Макс был сырым проспектом, а не топом
+5
-5
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