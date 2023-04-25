Макс Холлоуэй открыт к реваншу с Конором: «Фанаты были бы в восторге»

Макс Холлоуэй рассказал о желании подраться с Конором Макгрегором.

«Это был бы очень интересный поединок. Непредсказуемый, ведь мы с ним сильно изменились. Я думаю, что фанаты были бы в восторге. Многие болельщики давно хотят это увидеть.

Если честно, мне плевать на весовую категорию. Я готов подраться с ним в любом весе», – сказал боец UFC Макс Холлоуэй.

Первый поединок между Холлоуэем и состоялся в августе-2013. Макгрегор победил единогласным решением судей.

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