Леон Эдвардс сыграет в одной команде с Тотти и Нани в благотворительном матче на «Олд Траффорд»

Теги Франческо Тотти Нани Роберто Карлос UFC Усэйн Болт Леон Эдвардс Томми Фьюри Бокс/MMA/UFC

Леон Эдвардс сыграет в благотворительном футбольном матче UNICEF.

Матч состоится 11 июня в Манчестере на «Олд Траффорд», на поле встретятся сборная Англии и команда звезд Soccer AID.

Леон Эдвардс станет вратарем в команде Soccer AID. Одноклубниками чемпиона UFC в полусреднем весе станут Усэйн Болт, Томми Фьюри, Нани, Роберто Карлос и Франческо Тотти.

Ковингтон – о переносе боя с Эдвардсом: «Фанаты в Лондоне – самые страстные в мире, а Леон думает, что они недостойны увидеть титульник»

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2 комментария

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jonnysilverhand01
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Олег Ринкевич
ахахахах) пару раз наваляет бритам, вообще забудут дорогу к его воротам!
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