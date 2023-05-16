Леон Эдвардс сыграет в одной команде с Тотти и Нани в благотворительном матче на «Олд Траффорд»

Леон Эдвардс сыграет в благотворительном футбольном матче UNICEF.

Матч состоится 11 июня в Манчестере на «Олд Траффорд», на поле встретятся сборная Англии и команда звезд Soccer AID.

станет вратарем в команде Soccer AID. Одноклубниками чемпиона в полусреднем весе станут Усэйн Болт, Томми Фьюри, Нани, Роберто Карлос и Франческо Тотти.

Ковингтон – о переносе боя с Эдвардсом: «Фанаты в Лондоне – самые страстные в мире, а Леон думает, что они недостойны увидеть титульник»