Иан Гарри про Шавката Рахмонова: «Считаю близким другом»

Ирландский боец смешанных единоборств Иан Гарри (11-0) рассказал о взаимоотношениях с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым:

«Люди без конца спрашивают меня об этом. Я тренируюсь в одном из самых больших залов в мире. Действующий чемпион в полусреднем весе UFC мой друг. Есть Леон Эдвардс, Гилберт Бернс, Шавкат Рахмонов, Висенте Люке. Всех их я считаю близкими друзьями или людьми, с которыми у меня хорошие отношения. Есть еще 9-11 бойцов в дивизионе, с которым я могу подраться и мне не надо драться с друзьями пока это не критично»

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