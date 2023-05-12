Хамзат Чимаев намекнул на бой с Камару Усманом
Хамзат Чимаев намекнул на бой с бывшим чемпионом UFC.
«Камару Усман ✔️», – написал в соцсетях Хамзат Чимаев.
Ранее непобежденный швед вызывал на бой ряд топовых бойцов полусреднего и среднего веса.
Чимаев не выходил в октагон с осени 2022 года, когда в первом раунде победил Кевина Холланда.
Усман в марте 2023 года провел бой с Леоном Эдвардсом, проиграв единогласным решением судей.
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