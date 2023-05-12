Хамзат Чимаев намекнул на бой с Камару Усманом

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Хамзат Чимаев Кевин Холланд Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев намекнул на бой с бывшим чемпионом UFC.

«Камару Усман ✔️», – написал в соцсетях Хамзат Чимаев.

Ранее непобежденный швед вызывал на бой ряд топовых бойцов полусреднего и среднего веса.

Чимаев не выходил в октагон с осени 2022 года, когда в первом раунде победил Кевина Холланда.

Усман в марте 2023 года провел бой с Леоном Эдвардсом, проиграв единогласным решением судей.

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1 комментарий

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Aibek Mak
Думаю и этот бой не состоится так как Хамзат больше говорит чем делает. Но как мне кажется дядя Дана уже устал и дал четко понять ему что либо так либо вообще никак. В любом случае потенциально крутой бой
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