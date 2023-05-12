Хамзат Чимаев намекнул на бой с Камару Усманом

Хамзат Чимаев намекнул на бой с бывшим чемпионом UFC.

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Ранее непобежденный швед вызывал на бой ряд топовых бойцов полусреднего и среднего веса.

Чимаев не выходил в октагон с осени 2022 года, когда в первом раунде победил .

Усман в марте 2023 года провел бой с , проиграв единогласным решением судей.

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