Бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа может пройти в Польше

Стало известно, где может пройти поединок между Усиком и Дюбуа.

«Встретился с промоутером Анджеем Василевским, чтобы обсудить возможность проведения этого боя в Польше. Сейчас мы занимаемся поиском арены, выбираем дату.

Усик воспринял идею с большим энтузиазмом. Он очень рад, что у него появилась возможность провести поединок именно здесь», – сказал менеджер Александр Красюк.

В апреле Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту пояса против . Команды бойцов должны подписать контракт на поединок до 2 мая.

Усик объяснил, почему отменил переговоры с Фьюри: «Тайсон играл с нами. Один раз предупредил, а во второй сказал, что все»

Черт возьми, так почему Фьюри и Усик до сих пор не подрались?