Бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа может пройти в Польше
Стало известно, где может пройти поединок между Усиком и Дюбуа.
«Встретился с промоутером Анджеем Василевским, чтобы обсудить возможность проведения этого боя в Польше. Сейчас мы занимаемся поиском арены, выбираем дату.
Усик воспринял идею с большим энтузиазмом. Он очень рад, что у него появилась возможность провести поединок именно здесь», – сказал менеджер Александр Красюк.
В апреле Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту пояса против Даниэля Дюбуа. Команды бойцов должны подписать контракт на поединок до 2 мая.
Усик объяснил, почему отменил переговоры с Фьюри: «Тайсон играл с нами. Один раз предупредил, а во второй сказал, что все»
Черт возьми, так почему Фьюри и Усик до сих пор не подрались?
Усик переедет Дюбуа. Дюбуя молодой совсем, но уже битый, с топами не дрался.
Надеюсь, потом арабы всё же организуют турнир Фьюри - Усик - Уайлдер - Джошуа.