Бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа может пройти в Польше

Теги тяжелый вес Александр Красюк Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бокс/MMA/UFC

Стало известно, где может пройти поединок между Усиком и Дюбуа.

«Встретился с промоутером Анджеем Василевским, чтобы обсудить возможность проведения этого боя в Польше. Сейчас мы занимаемся поиском арены, выбираем дату.

Усик воспринял идею с большим энтузиазмом. Он очень рад, что у него появилась возможность провести поединок именно здесь», – сказал менеджер Александр Красюк.

В апреле Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту пояса против Даниэля Дюбуа. Команды бойцов должны подписать контракт на поединок до 2 мая.

Усик объяснил, почему отменил переговоры с Фьюри: «Тайсон играл с нами. Один раз предупредил, а во второй сказал, что все»

Черт возьми, так почему Фьюри и Усик до сих пор не подрались?

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1 комментарий

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Abdulla
Жаль, что тут обязательная защита пояса.
Усик переедет Дюбуа. Дюбуя молодой совсем, но уже битый, с топами не дрался.
Надеюсь, потом арабы всё же организуют турнир Фьюри - Усик - Уайлдер - Джошуа.
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