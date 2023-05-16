Бой Нурмагомедова и Сэндхагена в разработке (Ариэль Хельвани)

Умар Нурмагомедов близок к бою с четвертым номером легчайшего дивизиона UFC.

Как сообщил журналист Ариэль Хельвани в эфире шоу The MMA Hour, UFC занят разработкой боя Кори Сэндхагена и . Дата и место возможного поединка пока не сообщаются.

Сэндхаген – четвертый номер легчайшего дивизиона UFC. В последних двух боях Кори победил Сонга Ядонга и Марлона Веру.

Нурмагомедов занимает 11-ю строчку в дивизионе. На его счету четыре победы подряд в .

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