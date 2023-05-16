Бой Нурмагомедова и Сэндхагена в разработке (Ариэль Хельвани)

Теги легчайший вес UFC Умар Нурмагомедов Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

Умар Нурмагомедов близок к бою с четвертым номером легчайшего дивизиона UFC.

Как сообщил журналист Ариэль Хельвани в эфире шоу The MMA Hour, UFC занят разработкой боя Кори Сэндхагена и Умара Нурмагомедова. Дата и место возможного поединка пока не сообщаются.

Сэндхаген – четвертый номер легчайшего дивизиона UFC. В последних двух боях Кори победил Сонга Ядонга и Марлона Веру.

Нурмагомедов занимает 11-ю строчку в дивизионе. На его счету четыре победы подряд в UFC.

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8 комментариев

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MoRo
Кори тяжелый соперник, но это отличный шанс подняться в топ-5, а там уже 1-2 боя до титульника
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Lionel Van Damme
Ответ Тюменский медвежонок
спортс.ру по классике, специально имя не написали, чтобы забайтить "просмотры"
Да… петушиный поступок, имхо
+12
-4
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inmotion
За что так с Сэдхагеном-то? Только что, вроде, номер 1 - Мераб на горизонте был, а сейчас уже разговор про 11 номер.
Оба стилистически ужасны, но во втором случае - это прям шаг назад.
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DonaldBrashear 2.0
офигенный бой получится. Очень нравится Кори, хороший парень, жаль, что именно с ним Умар будет биться. Лучше бы кого-то из плохих парней, типо Марлон Вера или Ледокол побил бы.
А от Кори и лечь можно, опасный очень.
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