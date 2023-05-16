Бой Нурмагомедова и Сэндхагена в разработке (Ариэль Хельвани)
Умар Нурмагомедов близок к бою с четвертым номером легчайшего дивизиона UFC.
Как сообщил журналист Ариэль Хельвани в эфире шоу The MMA Hour, UFC занят разработкой боя Кори Сэндхагена и Умара Нурмагомедова. Дата и место возможного поединка пока не сообщаются.
Сэндхаген – четвертый номер легчайшего дивизиона UFC. В последних двух боях Кори победил Сонга Ядонга и Марлона Веру.
Нурмагомедов занимает 11-ю строчку в дивизионе. На его счету четыре победы подряд в UFC.
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Оба стилистически ужасны, но во втором случае - это прям шаг назад.
А от Кори и лечь можно, опасный очень.