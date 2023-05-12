Стерлинг – об Умаре Нурмагомедове: «Очень хороший соперник и будущий чемпион»
Алджамейн Стерлинг высоко оценил Умара Нурмагомедова.
«Умар действительно очень хорош. Я думаю, что его бои говорят сами за себя. Он очень хороший соперник и, мне кажется, он будущий чемпион.
Лучше ли Умар Петра Яна? В нынешней точке карьеры Петр сделал значительно больше. Вы можете это видеть.
Ну а стилистически, Умар, возможно, стал бы еще одной жесткой ночью для Петра», – сказал Алджамейн Стерлинг.
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