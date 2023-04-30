Петр Ян – о серии поражений: «Сейчас я наступил на темную полосу препятствий»

Петр Ян признал, что переживает неудачный этап карьеры.

Бывший чемпион в легчайшем весе высказался о серии из трех поражений после победы над Кори Сэндхагеном.

«Знаете... Сейчас – да, я ступил на какую-то темную полосу препятствий. Но чтобы научиться плавать – нужно плавать. Так же и мне – нужно больше работать, чтобы вернуться», – сказал .

Вячеслав Василевский – о Петре Яне: «Он парень из деревни, который уже достиг всего. Думаю, если он найдет мотивацию, то сможет вернуться»