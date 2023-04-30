Петр Ян – о серии поражений: «Сейчас я наступил на темную полосу препятствий»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

Петр Ян признал, что переживает неудачный этап карьеры.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе высказался о серии из трех поражений после победы над Кори Сэндхагеном.

«Знаете... Сейчас – да, я ступил на какую-то темную полосу препятствий. Но чтобы научиться плавать – нужно плавать. Так же и мне – нужно больше работать, чтобы вернуться», – сказал Петр Ян.

Вячеслав Василевский – о Петре Яне: «Он парень из деревни, который уже достиг всего. Думаю, если он найдет мотивацию, то сможет вернуться»

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5 комментариев

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Lifar Skladchikov
беда у "Янов" с победами
+12
0
+12
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MironSM84
Удачи Пётр. В целом ты норм мужик. Меньше языком моли больше дела. Что-то нужно поменять точно. Мне кажется вопрос не в физике а вот в этих понтах и "языке" который раньше был тебе не свойственен.Удачи
+4
0
+4
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любовник_твоей_мамки
ауф
+1
-1
0
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jonnysilverhand01
Все таки то колено и дисквалификация … сломали тебя Петя … если вернёшься, будет круто
0
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Отец Погребняка
Ответ Lifar Skladchikov
беда у "Янов" с победами
Магнус Хенрикович Сехудо придет, порядок наведёт)
0
0
0
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