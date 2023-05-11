Двалишвили – о брате Хабиба: «Такой бой мне не нужен, потому что он этого не заслуживает»
Мераб Двалишвили заявил, что Умар Нурмагомедов не заслуживает с ним драться.
«Я люблю бои и готов ради них терпеть боль. Мне предстоит операция, которую я могу провести как до поединка, так и после – в зависимости от оппонента.
Если UFC даст мне Кори Сэндхагена, то я готов выйти в октагон хоть на следующей неделе. Тоже самое могу сказать про бой с Генри Сехудо. Такие поединки мне по душе. Эти парни в топе рейтинга, они заслуживают бой со мной.
Я правда хочу драться. Люблю это, но не в случае с Умаром Нурмагомедовым. Он лишь 11-й в рейтинге. Такой бой мне не нужен, потому что он этого не заслуживает. Это мое право – я в UFC больше пяти лет, и у меня 11 боев», – заявил боец UFC Мераб Двалишвили, занимающий первую строчку в рейтинге легчайшего веса.
Напомним, что Двалишвили 11 марта победил Петра Яна единогласным решением судей.
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Зачем рисковать с проспектом из второй десятки?
Если Стерлинг сдержит слово и уйдет в другой вес, то грузин один из главных претендентов на титульник.
Умар вполне такой же ход может проделать. А именно проводить поединки с тем кого организация дает и подниматься.
Да и чуйка подсказывает что Ледокол Мераб испытает трудности с Сендхегеном.
Исключительно интересуюсь, диалога, в плане обмена мнениями, ради
Ведь есть же так называемые гейткиперы, к которым грузина сейчас никак не отнесешь, учитывая как лихо он Яна прошёл. Вот через них и пусть идут проспекты.
На мой взгляд это наиболее справедливо, но UFC зачастую делает наоборот)
Секрет успеха большинства звёзд - грамотный менеджмент.
Зачем излишне рисковать отличными позициями не ради титульника?
Тот же Ян является примером как не надо бросаться на всех подряд. Насколько его отбросило последнее поражение? Зато перед боем сколько слов было.
И я тоже думаю, что Сэндхагена он пройдет, слишком неудобный стиль для Кори.