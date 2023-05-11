Двалишвили – о брате Хабиба: «Такой бой мне не нужен, потому что он этого не заслуживает»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Мераб Двалишвили Умар Нурмагомедов Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

Мераб Двалишвили заявил, что Умар Нурмагомедов не заслуживает с ним драться.

«Я люблю бои и готов ради них терпеть боль. Мне предстоит операция, которую я могу провести как до поединка, так и после – в зависимости от оппонента.

Если UFC даст мне Кори Сэндхагена, то я готов выйти в октагон хоть на следующей неделе. Тоже самое могу сказать про бой с Генри Сехудо. Такие поединки мне по душе. Эти парни в топе рейтинга, они заслуживают бой со мной.

Я правда хочу драться. Люблю это, но не в случае с Умаром Нурмагомедовым. Он лишь 11-й в рейтинге. Такой бой мне не нужен, потому что он этого не заслуживает. Это мое право – я в UFC больше пяти лет, и у меня 11 боев», – заявил боец UFC Мераб Двалишвили, занимающий первую строчку в рейтинге легчайшего веса.

Напомним, что Двалишвили 11 марта победил Петра Яна единогласным решением судей.

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25 комментариев

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Магомед Ахмедов
Ответ садвакасов ержан
Грузин разложил все по полкам
🤦🏻‍♂️я тебе скажу, что он хотел этими сказать - «я не хочу рисковать статусом претендента на пояс проиграв бойцу с нижней десятки и откатиться на год два назад в гонке за пояс»
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DrDro
Ответ Магомед Ахмедов
🤦🏻‍♂️я тебе скажу, что он хотел этими сказать - «я не хочу рисковать статусом претендента на пояс проиграв бойцу с нижней десятки и откатиться на год два назад в гонке за пояс»
Так это же как раз и попадает под "разложил всё по полкам")
Зачем рисковать с проспектом из второй десятки?
Если Стерлинг сдержит слово и уйдет в другой вес, то грузин один из главных претендентов на титульник.
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Собака хаски в маске
смотри как бы не было как с дедушкой Рафаэлем Дос Аньосом,который до упора игнорил Махачева,дескать тот не рейтинговый.А как только Ислам поднялся - тут же начал лепить за что то там личное и о том как он бы вынес бы дагестанца.
Умар вполне такой же ход может проделать. А именно проводить поединки с тем кого организация дает и подниматься.
Да и чуйка подсказывает что Ледокол Мераб испытает трудности с Сендхегеном.
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садвакасов ержан
Грузин разложил все по полкам
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TomSail
Умару досрочной и яркой победы над ветераном и следующий бой уже должен быть претендентский
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Борис _____
Ответ alexander bakulin
что за херню несёт этот поехавший? в топе какого рейтинга находится сехудо? после трёх лет простоя, генри давно официальный рейтинг покинул. и в паунд фо паунд я его тоже не видел. и зачем служанке стерлинга рейтинг вообще нужен, если он сам сказал, что за пояс драться не планирует. про бой с петрушкой мераб орал, что это самый принципиальный поединок в его карьере, важнее любых чемпионств и рейтингов, ибо он гордый грузин и с россией воюет. но на умаре вся его война с россией вмиг закончилась, включил режим очкошника и пошёл рейтинги считать.
Матчасть доступна к изучению в открытых источниках: Сехудо - №3 рейтинг-листа легчайшего веса.
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romantetochkin@yandex.ru
Ответ Магомед Ахмедов
🤦🏻‍♂️я тебе скажу, что он хотел этими сказать - «я не хочу рисковать статусом претендента на пояс проиграв бойцу с нижней десятки и откатиться на год два назад в гонке за пояс»
А всем он не прав,бро безсмысленный бой для него🤷🏻‍♂️
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Дмитрий Задворных
Ответ Магомед Ахмедов
Тут задается вопрос, а как тогда проспектам подниматься наверх если там ребята биться не хотя)? Ну понятна тактика первых номеров, «я хочу зарабатывать и мне нужно подольше задержаться в верхних строчка»! Однако тут я соглашусь, что с учетом последних боев и возможным уходом Стерлинга драться за титул должны Шон О. и Мираб, Умар с кем-то пониже, а вот следующий уже за чемпионский!
Ну вот Шон стал как раз главным претендентом, конда будучи 10м по-моему номером побил Яна и сразу взлетел на 10 позиций. Умару так по ходу не дадут сделать. Как болельщика О’Мэлли и нелюбителя всех дагестанских борцов меня это не огорчает, но двойные стандарты UFC налицо
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садвакасов ержан
Ответ Магомед Ахмедов
🤦🏻‍♂️я тебе скажу, что он хотел этими сказать - «я не хочу рисковать статусом претендента на пояс проиграв бойцу с нижней десятки и откатиться на год два назад в гонке за пояс»
Кто спорит ,зачем ему рисковать риск не оправдан
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Axmat Cecenov
Вот Ян принял бой с 11 номером и потерял всё. Его можно понять
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Олег Акимов
Все правильно, зачем ему этот бой
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GBale
Ответ DrDro
Так это же как раз и попадает под "разложил всё по полкам") Зачем рисковать с проспектом из второй десятки? Если Стерлинг сдержит слово и уйдет в другой вес, то грузин один из главных претендентов на титульник.
разложил по полком это когда прямо сказать и по факту, а он говорит любит бои и отказывается от боя с Умаром.
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Магомед Ахмедов
Ответ DrDro
Так это же как раз и попадает под "разложил всё по полкам") Зачем рисковать с проспектом из второй десятки? Если Стерлинг сдержит слово и уйдет в другой вес, то грузин один из главных претендентов на титульник.
Тут задается вопрос, а как тогда проспектам подниматься наверх если там ребята биться не хотя)? Ну понятна тактика первых номеров, «я хочу зарабатывать и мне нужно подольше задержаться в верхних строчка»! Однако тут я соглашусь, что с учетом последних боев и возможным уходом Стерлинга драться за титул должны Шон О. и Мираб, Умар с кем-то пониже, а вот следующий уже за чемпионский!
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Kanan Jarrus
грузину - это не посредственного китайца унижать, здесь отхватит
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Kanan Jarrus
очередной дивизион, где топы до последнего будут очковать драться с дагестанцами: хабиб, махачев - помним. а потом когда они становятся чемпионами эти клоуны первыми будут молить о бое
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TomSail
Ответ Дмитрий Задворных
Ну вот Шон стал как раз главным претендентом, конда будучи 10м по-моему номером побил Яна и сразу взлетел на 10 позиций. Умару так по ходу не дадут сделать. Как болельщика О’Мэлли и нелюбителя всех дагестанских борцов меня это не огорчает, но двойные стандарты UFC налицо
Ни в коем случае не оспариваю твое право на свое мнение, но почему не любишь всех дагестанских бойцов?
Исключительно интересуюсь, диалога, в плане обмена мнениями, ради
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DrDro
Ответ Магомед Ахмедов
Тут задается вопрос, а как тогда проспектам подниматься наверх если там ребята биться не хотя)? Ну понятна тактика первых номеров, «я хочу зарабатывать и мне нужно подольше задержаться в верхних строчка»! Однако тут я соглашусь, что с учетом последних боев и возможным уходом Стерлинга драться за титул должны Шон О. и Мираб, Умар с кем-то пониже, а вот следующий уже за чемпионский!
Конечно.
Ведь есть же так называемые гейткиперы, к которым грузина сейчас никак не отнесешь, учитывая как лихо он Яна прошёл. Вот через них и пусть идут проспекты.
На мой взгляд это наиболее справедливо, но UFC зачастую делает наоборот)
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Максим Медов
Шпиливили зазнался.
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TomSail
Ответ DrDro
Конечно. Ведь есть же так называемые гейткиперы, к которым грузина сейчас никак не отнесешь, учитывая как лихо он Яна прошёл. Вот через них и пусть идут проспекты. На мой взгляд это наиболее справедливо, но UFC зачастую делает наоборот)
Так грузин не хочет за титул драться с другом) но, учитывая бой Стерлинга и Шона, Мераба логично сводить с Сендхагэном. И сам бой интересный, сложно предсказать, кто заберет поединок, но небольшой перевес у Мераба, мне кажется, есть
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DrDro
Ответ GBale
разложил по полком это когда прямо сказать и по факту, а он говорит любит бои и отказывается от боя с Умаром.
И абсолютно верно делает.
Секрет успеха большинства звёзд - грамотный менеджмент.
Зачем излишне рисковать отличными позициями не ради титульника?
Тот же Ян является примером как не надо бросаться на всех подряд. Насколько его отбросило последнее поражение? Зато перед боем сколько слов было.
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Магомед Ахмедов
Ответ romantetochkin@yandex.ru
А всем он не прав,бро безсмысленный бой для него🤷🏻‍♂️
Так он сам тоже был ранее бессмысленным, до боя с Яном и находясь в нижней десятке и просил боя с тройкой, сам поднялся по-другому запел😏
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DrDro
Ответ TomSail
Так грузин не хочет за титул драться с другом) но, учитывая бой Стерлинга и Шона, Мераба логично сводить с Сендхагэном. И сам бой интересный, сложно предсказать, кто заберет поединок, но небольшой перевес у Мераба, мне кажется, есть
Так Стерлинг грозится скоро в другой вес перейти, вот тогда и начнется самое интересное)
И я тоже думаю, что Сэндхагена он пройдет, слишком неудобный стиль для Кори.
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Адам Нинуху
знает грузин что звездюлей получит хоть и денежным был бы бой
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