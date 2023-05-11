Двалишвили – о брате Хабиба: «Такой бой мне не нужен, потому что он этого не заслуживает»

Мераб Двалишвили заявил, что Умар Нурмагомедов не заслуживает с ним драться.

«Я люблю бои и готов ради них терпеть боль. Мне предстоит операция, которую я могу провести как до поединка, так и после – в зависимости от оппонента.

Если UFC даст мне Кори Сэндхагена, то я готов выйти в октагон хоть на следующей неделе. Тоже самое могу сказать про бой с Генри Сехудо. Такие поединки мне по душе. Эти парни в топе рейтинга, они заслуживают бой со мной.

Я правда хочу драться. Люблю это, но не в случае с Умаром Нурмагомедовым. Он лишь 11-й в рейтинге. Такой бой мне не нужен, потому что он этого не заслуживает. Это мое право – я в UFC больше пяти лет, и у меня 11 боев», – заявил боец UFC Мераб Двалишвили, занимающий первую строчку в рейтинге легчайшего веса.

Напомним, что Двалишвили 11 марта победил Петра Яна единогласным решением судей.

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