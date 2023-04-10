Хабиб выложил фото с тренировки: «Иногда бывают блокбастеры в зале»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в соцсетях кадры с тренировки в зале.

На одном из них видно, что дагестанец занимается с мячом. Нурмагомедов дополнил кадры подписью: «Иногда бывают блокбастеры в зале».

Напомним, что в октябре 2020 года Хабиб объявил о завершении спортивной карьеры.

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4 комментария

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Navian
За шаурмой...
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Магомед Саид Амирханов
Анжи: ждём жи есть!
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Мага осторожный
Как всегда со смыслом
+2
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rusichi
Падажди, да а а а ?!!!
+1
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