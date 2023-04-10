Хабиб выложил фото с тренировки: «Иногда бывают блокбастеры в зале»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в соцсетях кадры с тренировки в зале.

На одном из них видно, что дагестанец занимается с мячом. Нурмагомедов дополнил кадры подписью: «Иногда бывают блокбастеры в зале».

Напомним, что в октябре 2020 года Хабиб объявил о завершении спортивной карьеры.

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