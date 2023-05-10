Eagle FC проведет турнир в Дагестане
Промоушен Хабиба Нурмагомедова анонсировал новый турнир.
52-й номерной турнир Eagle FC состоится 17 июня в Дагестане. Об этом организация сообщила в социальных сетях.
Последний турнир под эгидой Eagle FC прошел в декабре-2022. Ранее стало известно, что вовлеченность Хабиба Нурмагомедова в дела компании сократится.
Почему Хабиб ушел из MMA и чем теперь займется? Что будет с его промоушеном? А как же тренерство и работа с Махачевым?
Завуров – о будущем Eagle FC: «Если Хабиб уйдет, организация завтра же развалится»
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