Дацик открыт для боя со Штырковым: «С охранником заборов в любое время и по любым правилам»

Российский боец-тяжеловес заявил, что хочет подраться с полутяжеловесом ММА Иваном Штырковым.

«С охранником заборов в любое время и по любым правилам. Естественно, худеть до 93 кг я не собираюсь, я не скину. Ну он с Мандрагоном дрался, от него выхватил.

Если он на пенсию не собирается охранять заборы, то пожалуйста – я готов. Делайте предложения, я приеду. Уровень бокса у Штыркова? Ну, я бы взял его к себе на дачу охранять забор», – сказал Дацик.

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