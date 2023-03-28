Дацик открыт для боя со Штырковым: «С охранником заборов в любое время и по любым правилам»

Теги Вячеслав Дацик Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Российский боец-тяжеловес Вячеслав Дацик заявил, что хочет подраться с полутяжеловесом ММА Иваном Штырковым.

«С охранником заборов в любое время и по любым правилам. Естественно, худеть до 93 кг я не собираюсь, я не скину. Ну он с Мандрагоном дрался, от него выхватил.

Если он на пенсию не собирается охранять заборы, то пожалуйста – я готов. Делайте предложения, я приеду. Уровень бокса у Штыркова? Ну, я бы взял его к себе на дачу охранять забор», – сказал Дацик.

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6 комментариев

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Дима Рогач
Красава 👍
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napoli_14
Если бы мне 10-15 лет назад сказали, что Саша Емельяненко превратится в чучело, а Дацик станет похож на человека, я бы покрутил пальцем у виска.
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Комнатный Герой💪
Штырков ветеран UFC и ушёл оттуда непобеждённым! У него есть вторая фамилия - Менделеев, и не с проста!
Джону Джонсу повезло когда Штырков покинул полутяжёлый дивизион UFC, и Штырков сам об этом писал! Я ни разу не соврал, это реальные факты.
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Airmax
Не плохой троллинг, неожиданно.
+5
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Savelyev10211
🤣🤣🤣
Хорош
+18
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Vo_land
Лёгкий троллинг. Дацик жжёт
+8
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+8
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