Дацик открыт для боя со Штырковым: «С охранником заборов в любое время и по любым правилам»
Российский боец-тяжеловес Вячеслав Дацик заявил, что хочет подраться с полутяжеловесом ММА Иваном Штырковым.
«С охранником заборов в любое время и по любым правилам. Естественно, худеть до 93 кг я не собираюсь, я не скину. Ну он с Мандрагоном дрался, от него выхватил.
Если он на пенсию не собирается охранять заборы, то пожалуйста – я готов. Делайте предложения, я приеду. Уровень бокса у Штыркова? Ну, я бы взял его к себе на дачу охранять забор», – сказал Дацик.
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Джону Джонсу повезло когда Штырков покинул полутяжёлый дивизион UFC, и Штырков сам об этом писал! Я ни разу не соврал, это реальные факты.
Хорош