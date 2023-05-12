Штырков – о бое с Дациком: «Кулачка, ММА, кикбоксинг – погнали. Все остальное – говно»

Теги Вячеслав Дацик Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков назвал условие для боя с Вячеславом Дациком.

«То, к чему нас склоняли руководители Дацика, что-то вроде «три раунда по три минуты в маленьких перчатках», «бокс в клетке босиком»…

Такую грязь я в RCC не занесу никогда. Кулачка, три раунда по две минуты, – погнали. Бокс. Больше четырех раундов – погнали. Кикбоксинг с руками и ногами – вперед.

Есть ММА, три раунда по пять минут. Все остальное – это говно, которое не нужно развивать», – сказал Иван Штырков.

Штырков – о бое с Дациком: «Фриковая история. Соглашусь, только чтобы заработать»

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1 комментарий

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Vasiliy S
Как насчет соревнований по удержанию заборов?
+1
0
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