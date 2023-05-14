Штырков – о Дацике: «Большой респект за то, что он не на нарах или игле, но к нему нет уважения как к спортсмену»

Теги Вячеслав Дацик Иван Штырков Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков объяснил, почему не хочет драться с Вячеславом Дациком.

«Если честно, не хочу я с Дациком драться. Вы все: «Дацик, Дацик». Это уже как имя нарицательное.

Он говорит обо мне, я отвечаю таким образом. Просто было предложение на этот вечер – Дацик. Поэтому эта тема и развивается.

Я бы сам никогда бы не предложил: «А давайте с Дациком». Есть много достойных ребят, спортсменов, с которыми можно зарубиться.

Если вы все так сильно хотите этого боя, давайте обсуждать какие-то сверхусловия. Давайте. Если организация будет согласна.

А по сути, столько шума из-за просто очередного боя. Дацик – не Магомед Исмаилов, понимаете? У меня нет к нему вот такого прям уважения.

Я говорю, что он красавчик после того, что он прошел. Сейчас он не на стакане, не на игле, не нарах. Он в спорте. Что бы ни говорили, он в зале, он тренируется, зарабатывает деньги.

За это ему большой респект. Но в плане каких-то спортивных составляющих, нет у меня к нему уважения. Поэтому я и говорю, что этот бой трешовый», – сказал Иван Штырков.

Штырков – о бое с Дациком: «Кулачка, ММА, кикбоксинг – погнали. Все остальное – говно»

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3 комментария

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jonnysilverhand01
Куда рыжему до тебя, ты то у нас ваня отличник по химии
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Костя Кот
удивитнльно, но из всей этой шоблы, к дацику больше всего уважения в итоге
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dreamstep
Штырков строит из себя спортсмена, сам кроме как на химии в родном Екатеринбурге ничего не показывают. В ЮФС ни боя ни провёл после подписания, видимо химия настолько жёсткая что не вышла вовремя. В АСА всё-таки спорт, но он походу понял что проще в RCC драться чем в реальном промоушене. И он ещё не уважает Дацика как спортсмена...смех.
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