Стерлинг и О’Мэлли устроили перепалку в октагоне: «Папочка Дана больше не станет оберегать тебя»

Алджамейн Стерлинг и Шон О’Мэлли устроили перепалку в октагоне после турнира UFC 288.

В Нюарке (Нью-Джерси) завершился турнир 288, в главном событии которого Алджамейн Стерлинг защитил титул в легчайшем весе, победив раздельным решением судей.

После боя в октагон вышел первый претендент на титул Шон О’ , который вступил в перепалку с чемпионом.

«Тащи свою сладкую задницу сюда. У тебя был целый год, чтобы подтянуть джиу-джитсу. И папочка Дана больше не будет нянчиться с твоей задницей, Дана больше не станет оберегать тебя.

Готовься биться скоро, очень скоро. Я сорву эти цепи с твоей шеи, ублюдок. Пошел нахер из моей клетки, уберите этот кусок дерьма из моего октагона. Сентябрь, детка. Считай, что контракт подписан», – сказал .

«Надеюсь, ты будешь выглядеть лучше, чем сегодня. Сегодня ты дрался как дерьмо. Готовься скоро снова гонять вес», – ответил ему О’Мэлли.

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