Стерлинг и О’Мэлли устроили перепалку в октагоне: «Папочка Дана больше не станет оберегать тебя»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Шон О'Мэлли натив Алджамейн Стерлинг контент UFC 288 Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг и Шон О’Мэлли устроили перепалку в октагоне после турнира UFC 288.

В Нюарке (Нью-Джерси) завершился турнир UFC 288, в главном событии которого Алджамейн Стерлинг защитил титул в легчайшем весе, победив Генри Сехудо раздельным решением судей.

После боя в октагон вышел первый претендент на титул Шон О’Мэлли, который вступил в перепалку с чемпионом.

«Тащи свою сладкую задницу сюда. У тебя был целый год, чтобы подтянуть джиу-джитсу. И папочка Дана больше не будет нянчиться с твоей задницей, Дана больше не станет оберегать тебя.

Готовься биться скоро, очень скоро. Я сорву эти цепи с твоей шеи, ублюдок. Пошел нахер из моей клетки, уберите этот кусок дерьма из моего октагона. Сентябрь, детка. Считай, что контракт подписан», – сказал Алджамейн Стерлинг.

«Надеюсь, ты будешь выглядеть лучше, чем сегодня. Сегодня ты дрался как дерьмо. Готовься скоро снова гонять вес», – ответил ему О’Мэлли.

Стерлинг – о бое с Сехудо: «Не был уверен в победе решением, снимаю шляпу перед Генри»

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3 комментария

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greatst
Омелли неплохой боец, но есть подозрение что стерлинг его заваляет вообще без проблем
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Adeen
Так Дэйна или Дана? Вы уже определитесь, что ли
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Роберт Зайнуллин
Ответ greatst
Омелли неплохой боец, но есть подозрение что стерлинг его заваляет вообще без проблем
Будем надеяться на лаки панч)
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