О’Мэлли намекнул на предвзятое судейство в бою Стерлинга и Сехудо: «Я думал, что Генри сделал работу, но мы же в Нью-Джерси»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли считает несправедливым решение судей в бою Стерлинга и Сехудо.

Первый номер легчайшего дивизиона считает, что Генри Сехудо заслужил победу над Алджамейном Стерлингом.

Напомним, Стерлинг победил раздельным решением судей и теперь будет защищать пояс UFC в бою против О’Мэлли.

На итоговой пресс-конференции Шон намекнул на предвзятое судейство: турнир проходил в штате Нью-Джерси, а Стерлинг родом из соседнего Нью-Йорка.

«Былл удивлен, что победу отдали Алджо. Думал, что перед пятым раундом Генри ведет 3-1. Думал, что Сехудо сделал работу. Но мы же в Нью-Йорке. Точнее, в Нью-Джерси», – сказал Шон О’Мэлли.

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13 комментариев

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__flavius__
- Фил, он босс семьи!
- Где, в Джерси? Я тебя умоляю
+22
-1
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CatFat Bad
Будто самого сахарка не предвзято судят🤣
+18
0
+18
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Вася Енотов
Дичайший бред заявить, что перед 5 раундом счёт 3-1 в пользу Сехудо, если очевидно он выиграл только 2 раунд. Если сахарёнок не троллит, а на серьезных щах такое выдаёт, то это очень странно. Ведь кто кто, а реальный боец как бы априори должен разбираться в таких ситуациях
+9
-1
+8
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San9
Ответ Вася Енотов
Дичайший бред заявить, что перед 5 раундом счёт 3-1 в пользу Сехудо, если очевидно он выиграл только 2 раунд. Если сахарёнок не троллит, а на серьезных щах такое выдаёт, то это очень странно. Ведь кто кто, а реальный боец как бы априори должен разбираться в таких ситуациях
По ТВ и с арены смотрится по-разному. Многие журналюги, кто были там тоже говорят, что насчитали как минимум 3-2 в пользу Сехудо. Посмотрят трансляцию и поменяют точку зрения.
+5
0
+5
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Евгениий
Ну кто бы говорил после судейской победы над Яном
+7
-3
+4
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alesel
Ответ __flavius__
- Фил, он босс семьи! - Где, в Джерси? Я тебя умоляю
Лучший сериал всех времен
+2
0
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DrDro
Ответ San9
По ТВ и с арены смотрится по-разному. Многие журналюги, кто были там тоже говорят, что насчитали как минимум 3-2 в пользу Сехудо. Посмотрят трансляцию и поменяют точку зрения.
Да вы че, пацаны. Юзеры давно определили, что стерлинг клоун и велосипед)
+2
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Саламбек Алаев
Живой дивизион с настоящими машинами
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-1
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Maksat Yakubow
Ответ alesel
Лучший сериал всех времен
Сопрано?
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alesel
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Сопрано?
Он самый
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Дмитрий Задворных
Ответ alesel
Лучший сериал всех времен
Нудная лажа, первый сезон не досмотрел
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