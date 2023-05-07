О’Мэлли намекнул на предвзятое судейство в бою Стерлинга и Сехудо: «Я думал, что Генри сделал работу, но мы же в Нью-Джерси»
Шон О’Мэлли считает несправедливым решение судей в бою Стерлинга и Сехудо.
Первый номер легчайшего дивизиона считает, что Генри Сехудо заслужил победу над Алджамейном Стерлингом.
Напомним, Стерлинг победил раздельным решением судей и теперь будет защищать пояс UFC в бою против О’Мэлли.
На итоговой пресс-конференции Шон намекнул на предвзятое судейство: турнир проходил в штате Нью-Джерси, а Стерлинг родом из соседнего Нью-Йорка.
«Былл удивлен, что победу отдали Алджо. Думал, что перед пятым раундом Генри ведет 3-1. Думал, что Сехудо сделал работу. Но мы же в Нью-Йорке. Точнее, в Нью-Джерси», – сказал Шон О’Мэлли.
Стерлинг и О’Мэлли устроили перепалку в октагоне: «Папочка Дана больше не станет оберегать тебя»
- Где, в Джерси? Я тебя умоляю