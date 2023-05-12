О’Мэлли – о дате боя со Стерлингом: «20 августа в Бостоне – то, о чем мы думаем»

Теги легчайший вес UFC Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли назвал примерную дату боя с Алджамейном Стерлингом.

«19 августа в Бостоне – это то, о чем мы думаем. То, что я планирую. Собираюсь постепенно войти в лагерь за 14-15 недель до турнира.

Знаете, люди говорят: «О, это слишком быстро». Но не думаю, у него нет серьезных травм, у него много времени. Пусть возьмет пару месяцев отдыха.

Два месяца тренировочного лагеря. Этого достаточно. Так что я не думаю, что это слишком быстро. Считаю, что сроки идеальны.

Особенно если он хочет в полулегкий вес. Я отправлю его в 66 кг, где он будет драться в прелимах», – сказал Шон О’Мэлли.

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