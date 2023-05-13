Умар Кремлев: «В ноябре или декабре пройдет командный Кубок мира в новом формате. Призовой фонд турнира составит $5 млн»

Теги IBA чемпионат мира Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев анонсировал командный Кубок мира по боксу, который пройдет в конце года.

«Мы будем создавать еще лучшие условия для спортсменов. В ноябре или декабре пройдет командный Кубок мира в новом формате.

Призовой фонд турнира составит $5 млн. Это условия, созданные для вас», – заявил президент IBA Умар Кремлев.

Напомним, что в воскресенье в Ташкенте (Узбекистан) завершится чемпионат мира по боксу. Призовой фонд турнира составляет $5,2 млн.

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