Усман Нурмагомедов: «Хабиб задал такую высокую планку, что приходится соответствовать»

Теги MMA легкий вес (MMA) Bellator Хабиб Нурмагомедов Патрики Фрейре Усман Нурмагомедов Усман Нурмагомедов — Патрики Фрейре Bellator 288 Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов рассказал о вкладе Хабиба Нурмагомедова в ее победе.

«Хабиб был очень рад, поздравил, а работа над ошибками и все остальное будет уже после того, как прилетим домой.

Хабиб задал такую высокую планку, что приходится соответствовать, и как вы видите, стараюсь изо всех сил», – сказал Усман.

На Bellator 288 Нурмагомедов победил Патрики Фрейре единогласным решением судей.

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