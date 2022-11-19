Усман Нурмагомедов: «Хабиб задал такую высокую планку, что приходится соответствовать»
Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов рассказал о вкладе Хабиба Нурмагомедова в ее победе.
«Хабиб был очень рад, поздравил, а работа над ошибками и все остальное будет уже после того, как прилетим домой.
Хабиб задал такую высокую планку, что приходится соответствовать, и как вы видите, стараюсь изо всех сил», – сказал Усман.
На Bellator 288 Нурмагомедов победил Патрики Фрейре единогласным решением судей.
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