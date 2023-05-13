Турнир RCC 15 в Екатеринбурге: Штырков против Романкевича, Хамзин подерется с Келли

Сегодня в Екатеринбурге состоится международный турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 15, который станет последним в рамках «Бойцовского месяца RCC».

Главным событием турнира станет поединок между Иваном Штырковым и Петром Романкевичем.

Главный кард турнира RCC 15:

Арсений Смирнов (5-1) – Асылжан Бакытжанулы (дебют)

Денис Лаврентьев (12-2) – Эдуардо Дантас (23-7)

Василий Семенов (20-3) – Жора Акопян (26-3)

Ильяс Хамзин (11-2) – Магнус Келли (17-4)

Иван Штырков (дебют) – Петр Романкевич (32-5)

Прямую трансляцию эксклюзивно проведет телеканал UDAR.

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