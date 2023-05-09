Ильяс Хамзин: «Жена сказала мне – никаких кулачных боев, ни за какие деньги»

Теги MMA RCC Sports.ru - Казахстан Ильяс Хамзин Спорт Казахстана

Боец RCC Ильяс Хамзин заявил, что не собирается выступать в кулачном виде спорта.

«Вот, покажу свои кулаки (показывает набитые костяшки). У меня этих кулачных боев с 17 по 25 лет столько было... Я знаю, что такое бить голыми кулаками, что такое, когда кулак попадает тебе в лицо. Необоснованный риск для профессионала из ММА. Я хочу продвигаться здесь, а кулачные бои – не мое. После турнира мне даже супруга написала: «Никаких кулачных боев, ни за какие деньги». Я с ней полностью солидарен.

У меня кулаки итак пострадали. Они еще забиваются. Потом сидеть и восстанавливаться. Кто знает, как пройдет бой? Попаду в лоб и сломаю руку. Полгода или год буду восстанавливаться. Кому я буду нужен? Конечно, в ММА тоже можно серьезные травмы получить… Мое впечатление от кулачки – это очень жесткий вид спорта», – сказал Хамзин.

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