Ильяс Хамзин: «В юности два разбойника у меня хотели Sony PlayStation «отработать»

Боец RCC Ильяс Хамзин рассказал, как в юные годы у него попытались украсть Sony PlayStation 3.

«Я Sony PlayStation взял у товарища. Не в пакет положил, а решил нести в коробке. На ней все было написано. Еще у меня прическа с длинными волосами была. Уже к дому подходил. Рядом с дорогой есть железная оградка. Иду рядом. Навстречу идут два парня. Я им значения не придал. Хорошо, что я еще в левой руке нес PS-ку. Иду, и прилетает удар.

В левом глазу появилась искра. Я поплыл. Хорошо, что рядом ограда. Я на нее облокотился. Меня начали бить, как-то не попадали. После второго пропущенного удара я пришел в себя. PS-ку бросил и у меня зашел правый боковой. Один упал. Далее на автомате, я ведь на кикбоксинг ходил, второй вышел под левую ногу. С нее же и получил. И это все около моего подъезда. Хотели у меня два разбойника PS-ку «отработать», – сказал Хамзин.

Красавица из казахстанского бокса: выиграла ЧМ среди юниоров, а сейчас пробует себя в профи

Жалгас Жумагулов об отмене боя в UFC: «Думаю, половину гонорара должны будут выплатить»

Евлоев о потенциальном бое Рахмонов – Чимаев: «Шансы 50 на 50»