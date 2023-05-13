Бакытжанулы о дальнейших планах: «Был бы интересен реванш со Штырковым с полной подготовкой»

Теги MMA Иван Штырков RCC Спорт Казахстана

Казахстанский боец Асылжан Бакытжанулы поделился мнением о возможном реванше с Иваном Штырковым:

«Тот бой со Штырковым я проиграл по очкам, но было бы интересно провести реванш с полной подготовкой. Если бой со Смирновым нормально пройдёт, то можно попросить у лиги этот бой»

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