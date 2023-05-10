Ильяс Хамзин: «В России я буду драться только в RCC. Больше нигде»

Боец RCC Ильяс Хамзин признался, что не планирует рассматривать предложения других российских лиг.

«Ничего конкретного. В России я буду драться только в RCC. Больше нигде. В этой организации я начал и закончу, когда вернусь из-за океана. Обязательно подерусь здесь. Это мое родное. Предложения поступали из Open FC и казахстанских лиг. Но кроме разговоров никуда дальше это не пошло. Про Гран-при ACA будем откровенны. Миллион не сразу дают, а за несколько боев. За миллион я лучше в PFL подерусь. Если предложения поступят, буду обсуждать с руководителями, а если кто захочет со мной подраться, просим.

Хочу попасть в Америку, подраться там. Заложить фундамент, чтобы фамилия «Хамзин» как дед, отец, дядя осталась, находилась или была записана в UFC. Хочу самому себе доказать, что я могу, я дойду, я это сделаю. У меня растет сын, а сын – это отражение отца. Хочу ему доказать, что через труд все возможно. Не нужно бояться трудиться. Нужно верить в себя, нужно заниматься спортом в любом случае. Не захочешь профессионально, ничего страшного», – сказал Хамзин.

На счету Хамзина шесть побед и одно поражение в ММА.

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