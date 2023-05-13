Эдвардс победил Мусаси на турнире Bellator в Париже

Теги MMA Гегард Мусаси Bellator Bellator 296 Бокс/MMA/UFC

Гегард Мусаси проиграл Фабиану Эдвардсу в главном бою Bellator 296.

В Париже прошел турнир Bellator 296, где в главном событии состоялся бой между британцем Фабианом Эдвардсом и экс-чемпионом промоушена голландцем Гегардом Мусаси.

Бой продлился все пять раундов, а победителем по единогласному решению судей стал Эдвардс.

Эдвардс за карьеру провел 16 боев, победив 14 раз и дважды проиграв. Для Мусаси это поражение стало девятым при 49 победах.

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2 комментария

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Kanan Jarrus
где-то в омске пока жена и дети не проснулись зашипела охота крепкое
+14
-1
+13
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уличный иуда
Я уж то подумал, что Эдвардс по приколу в Белостор ворвался, а нет)
+1
0
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