Штырков – о бое с Емельяненко: «Для профессионала это будто оскорбление. Это как драться с инвалидом или женщиной»

Иван Штырков отказался от боя с Александром Емельяненко.

«Бой с Емельяненко? Нет, никогда. Ну, вы что? А потом предложат бой с инвалидом, или с одноруким человеком, или с женщиной. Это примерно то же самое.

Предлагать профессиональному бойцу подраться с Сашей Емельяненко – этот как будто оскорбление.

Я не хочу сказать, что Александр недостоин. Просто это как с ребенком подраться. Вы же все прекрасно понимаете, что с ним все. как спортсмена нет», – сказал Иван Штырков.

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