Штырков – о бое с Емельяненко: «Для профессионала это будто оскорбление. Это как драться с инвалидом или женщиной»

Теги Александр Емельяненко Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Иван Штырков отказался от боя с Александром Емельяненко.

«Бой с Емельяненко? Нет, никогда. Ну, вы что? А потом предложат бой с инвалидом, или с одноруким человеком, или с женщиной. Это примерно то же самое.

Предлагать профессиональному бойцу подраться с Сашей Емельяненко – этот как будто оскорбление.

Я не хочу сказать, что Александр недостоин. Просто это как с ребенком подраться. Вы же все прекрасно понимаете, что с ним все. Александра как спортсмена нет», – сказал Иван Штырков.

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4 комментария

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Олег Акимов
Более зашкварно иметь дело с поднимателем заборов
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Ahmet Jan
Будь Александр в своей форме времен Прайда, он бы Штыркова спать отправил.
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SEVEN_
Зато честно
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jonnysilverhand01
Если много заплатят выскочишь первым за головой этого денежного феникса, а то разговорился прям
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