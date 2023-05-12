Василевский – о Емельяненко: «Сашу сложно воспринимать как адекватного человека»

Вячеслав Василевский высказался о проблемах Александра Емельяненко с алкоголем.

«Саша находится сейчас в таком состоянии, что не отдает отчет тому, что говорит. По-человечески его жалко, хоть он и сам виноват в этой ситуации и долго шел к состоянию, в котором сейчас находится.

Это результат очень долгой и неправильной жизни. Он остался один и испытывает проблемы со здоровьем. Сашу сложно воспринимать как адекватного человека, поэтому нет смысла спрашивать его за эти слова.

Возможно, он понимает, до чего себя довел, но уже не может остановиться и что-то с собой сделать. Это очень глубокая зависимость, от которой нужна реабилитация в каком-то лечебном заведении. Только она может ему помочь», – сказал .

26 мая проведет бой против Евгения Ершова под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Иван Емельяненко – об Александре: «Помню, вернулся с лагеря, а Саши нет. Мама сказала, что посадили. Думал, что на день-два, а оказалось – на 3,5 года»