Энтони Смит про бой Адесанья – Перейра: «Не могу поставить на то, что Перейре повезет»
Боец UFC Энтони Смит поделился ожиданиями от боя Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры.
«Думаю, что Исраэль победит в технической игре в ударке. Он всегда побеждает в этом, потому что технически Адесанья более сильный ударник.
Конечно же, Алекс мощнее, но когда я смотрю на этот бой как аналитик, то не могу поставить на то, что Перейре повезет.
Иззи более техничный ударник, который дольше выступает в смешанных единоборствах. Ему будет комфортно на «Мэдисон Сквер Гарден», в этих больших боях, которые имеют значение», – сказал Смит.
Бой Адесаньи и Перейры 13 ноября возглавит UFC 281 в Нью-Йорке.
Адесанья до UFC дважды проигрывал Перейре – и даже брутальным нокаутом. Тогда Исраэля вынесли с ринга без сознания
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