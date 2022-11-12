Энтони Смит про бой Адесанья – Перейра: «Не могу поставить на то, что Перейре повезет»

Боец UFC Энтони Смит поделился ожиданиями от боя и .

«Думаю, что Исраэль победит в технической игре в ударке. Он всегда побеждает в этом, потому что технически Адесанья более сильный ударник.

Конечно же, Алекс мощнее, но когда я смотрю на этот бой как аналитик, то не могу поставить на то, что Перейре повезет.

Иззи более техничный ударник, который дольше выступает в смешанных единоборствах. Ему будет комфортно на «Мэдисон Сквер Гарден», в этих больших боях, которые имеют значение», – сказал Смит.

Бой Адесаньи и Перейры 13 ноября возглавит UFC 281 в Нью-Йорке.

Адесанья до UFC дважды проигрывал Перейре – и даже брутальным нокаутом. Тогда Исраэля вынесли с ринга без сознания

Хамзат Чимаев назвал победителей главных боев UFC 281