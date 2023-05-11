Тренер Бивола – о следующих соперниках: «Реванш с Канело и бой с Бетербиевым»

Тренер Бивола считает, что Бетербиев должен зарабатывать в пять раз больше.

«Соперники Бивола… Реванш с Канело и бой с Бетербиевым. Но Артур сейчас занят, у него обязательная защита. А что там дальше… Вот такая ситуация.

Кстати, Top Rank выиграл торги на бой Бетербиева с Каллумом Смитом. Они предложили на 15 тысяч больше, чем Matchroom. На кону будут два миллиона, вот и вся арифметика. Артур на своем уровне должен минимум в пять раз больше зарабатывать, чем сейчас. Но я не знаю нюансов», – заявил тренер чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева Геннадий Машьянов.

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