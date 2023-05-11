Тренер Бивола – о следующих соперниках: «Реванш с Канело и бой с Бетербиевым»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Тренер Бивола считает, что Бетербиев должен зарабатывать в пять раз больше.

«Соперники Бивола… Реванш с Канело и бой с Бетербиевым. Но Артур сейчас занят, у него обязательная защита. А что там дальше… Вот такая ситуация.

Кстати, Top Rank выиграл торги на бой Бетербиева с Каллумом Смитом. Они предложили на 15 тысяч больше, чем Matchroom. На кону будут два миллиона, вот и вся арифметика. Артур на своем уровне должен минимум в пять раз больше зарабатывать, чем сейчас. Но я не знаю нюансов», – заявил тренер чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева Геннадий Машьянов.

Менеджер Бивола о бое с Бетербиевым: «Этот поединок будет проще реализовать к концу года»

Рой Джонс: «Бой между Биволом и Бетербиевым состоится, потому что у них нет конкурентов» 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий